Проснись во сне: может ли человек управлять своими сновидениями?

Магия сновидений преследует человечество с самого его зарождения. Красочному, пусть даже туманному и нередко совершенно абсурдному миру подсознания, который открывается нам каждый день во время сна, нередко приписывали сверхъестественные возможности, вспомнить только предположение о «путешествиях души» в ночное время. Теперь о таком волшебстве редко кто вспоминает, а учёные борются над новой задачкой: неужели любой из нас может осознать себя внутри сновидения?

На первый взгляд осознанные сновидения могут показаться какой-то мистической чушью, ведь они буквально позволяют человеку делать всё, что он захочет, внутри своего сна. Но мы сейчас говорим не об очередных выдумках «магов и чародеев», а о вполне реальном явлении, с которым человечество почему-то всё ещё знакомо недостаточно хорошо.

Хотя, врать не буду, учёные и философы обращали свой взор на таинственные, пугающие и одновременно завораживающие осознанные сны. Медик и философ Гален из Пергама ещё в античные времена написал трактат «О диагностике с помощью сновидений», к тому же в своих трудах он не забыл упомянуть о снах, в которых человек якобы может сохранить сознание.

На долгие годы эта тема оказалась заброшенной, пока в 1889 году психиатр и писатель Фредерик ван Эден не решился провести эксперимент с дневником сновидений. Идея была проста: писатель каждый день записывал свои сны, которые всегда очень быстро утекают из нашей памяти. За восемь лет таких записей он не только собрал внушающую коллекцию снов, но даже научился их контролировать. Именно Эден впервые назвал подобные сновидения «осознанными» в своей научной статье.

В 1968 году доктор философии Силия Грин метко предположила, что осознанные сновидения появляются у человека в так называемой «фазе быстрого сна». Это довольно короткий промежуток сна, когда глазные яблоки человека движутся очень быстро и совершенно непроизвольно. Позже другому учёному Стивену Лабержу удалось доказать это предположение, когда он провёл эксперимент с живыми испытуемыми. Задача у них была, казалось бы, невозможная: прямо во сне они должны были посмотреть по сторонам в чётко заданной последовательности. Но у сонных добровольцев всё получилось, что ещё раз подтвердило идею осознанных снов.

Потом Лаберж проверил своих испытуемых с помощью разнообразной аппаратуры для выявления активности мозга и выяснил, что во время осознанного сна мозг был очень даже возбуждён, будто бы человек проделывает какие-то действия в своём обычном состоянии.

Конечно, у теории осознанных снов были свои противники. Главным их аргументом стал факт невозможности достоверной проверки «управляемости» во сне. Всё-таки вывод о таких возможностях учёные сделали по большей части на основании слов людей, которые якобы осознали себя во время сновидения.

Впрочем, самим этим людям какие-то научные доказательства не нужны: они ведь уже побывали в управляемом сне! К примеру, вот что рассказал о своём необычном опыте один из поклонников осознанных сновидений на соответствующем форуме в интернете: «Я подумал: если это сон, то что будет, если я войду в море с головой? Не утону ведь! Когда я по шею зашел в воду, в мою сторону поплыл какой-то предмет в форме бублика. Я закрыл глаза, чтобы он меня не задел, и он проплыл сквозь меня. Когда я ушел под воду с головой, чувство дна под ногами исчезло, но я еще некоторое время продолжал идти под водой. Потом меня выбросило на берег. Решил вернуться к маме. Полетел над гаражами».

Такие вот сонные развлечения для кого-то могут остаться просто интересным занятием, а другие смогут вынести из этого немало пользы. Так, учёные уже проводили исследование, которое доказало возможности осознанных снов в плане борьбы с ночными кошмарами.

Эксперты вообще нередко говорят о том, что управляемые сновидения могут стать для вас отличным «психотерапевтом». В осознанных снах можно «материализовать» свой страх, при этом сам по себе он не будет опасен, ведь в том мире он ничего не сможет с вами сделать. С каким-нибудь монстром из сна можно будет спокойно поговорить, а пауков (если кого-то беспокоит знаменитая арахнофобия) превратить в прекрасных бабочек: всё-таки это ваш сон, и вы сами можете им управлять.

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Мы нередко напоминаем о разнообразных опасностях для нервной системы и полезных советах по психологии. Осознанные сновидения как раз могут стать отличным вариантом для проработки собственных страхов, трудностей и вопросов, при этом каких-то рисков на деле практически не существует. Некоторые учёные говорят о том, что подобные сны немного лишают вас обычного сна, качественного и спокойного, из-за чего проблем становится только больше.

Впрочем, не часто удаётся погружаться в осознанные сновидения больше нескольких раз в месяц, так что о каком-то постоянном недосыпании говорить сложно. Некоторые люди боятся, что могут «застрять» в осознанном сне навечно, но это уже невозможно чисто физически.

Единственное ограничение, о котором напоминают специалисты, это проблемы психологического плана. Так, люди с шизофренией не могут отличить реальности от мыслей и собственных снов, так что в их случае осознанные сновидения могут лишь усугубить ситуацию.

А для всех остальных осознанные сны с радостью открывают свои двери. Эта практика довольно простая, почти не требующая каких-то навыков или знаний. Но не стоит думать, что в осознанные сновидения можно окунуться в любой момент, когда захочешь! Тут большую роль играет обычная случайность: кому-то удаётся почти сразу попасть в управляемые сны, другие месяцами не могут добиться нужного результата. Сложно сказать, дело тут в предрасположенности или каких-то других проблемах, ведь осознанные сновидения мало изучались, да и возможностей для ученых погрузиться в сон испытуемого пока нет.

Если же вы хотите попробовать на себе это необычное явление, то следуйте простым указаниям. Во-первых, начните вести дневник снов. Как известно, сновидения запомнить очень непросто, ведь они буквально утекают из нашего разума почти сразу после пробуждения. В теории вы даже можете увидеть осознанный сон, но просто не запомнить его! Чтобы избавиться от такой вероятности и в то же время повысить свои умения обращения со сновидениями, лучше записывать каждый свой сон в максимальных подробностях. Со временем ваша «память снов» улучшится, да и вы будете отлично понимать, как работает ваш мозг и как его можно обхитрить.

А ведь это чуть ли не главное условие для практики осознанных снов. Во сне вы нередко повторяете действия из реальности, поступаете так, как бы вы поступали в обычной жизни. Ваши привычки тоже появляются во сне, только вот правила в том мире немного другие, нежели в реальном. Например, если в сновидении ткнуть пальцев в ладонь, то палец пройдёт насквозь. Если облокотиться на стену, эффект будет тот же.

Вот и выработайте себе привычку «тыкать пальцем в ладонь», периодически повторяя это дело в обычной жизни. Со стеной тоже можно провернуть, хотя это и не так удобно. В результате однажды вы попробуете сделать это же действие во сне и вдруг поймёте, что палец проходит сквозь руку: «Это же невозможно!», – подумает мозг. В такой момент и происходит «осознание», ведь ваш мозг понимает, что он сейчас находится не в реальности.

В целом подобных рекомендаций может быть очень немало. Так, можно попробовать прочитать любой текст, отвернуться, и прочитать его снова. Во сне буквы неизбежно будут расплываться во второй раз, к тому же они могут быть совершенно другими, нередко – абсолютно нечитаемыми. Можно просто внимательно смотреть на свои руки: во сне пальцы могут серьёзно изменять свою форму. Но, самое главное, привыкнуть выполнять эти действия, чтобы вы случайно повторили их во время сновидения.

С привычкой связан более простой способ осознания. Вы должны программировать свой мозг на то, что вы проснётесь во сне. Надо лишь периодически говорить себе «сегодня я проснусь во сне» – ничего сложного! Зато мозг уловит идею и попытается её реализовать, а вам останется лишь ждать вырабатывания привычки, для чего может потребоваться от 3 до 21 дня.

Есть ещё один способ, который может помочь осознаться в сновидении, но его бы я не рекомендовал практиковать часто. Необходимо проснуться за пару часов до момента, когда вы действительно хотели подняться. Немного походить, побродить, даже чуть-чуть «разгулять» сон, а потом вернуться в постель и уснуть. Говорят, что из-за этой техники шанс увидеть осознанный сон увеличивается, но она напрямую может способствовать невысыпанию, да и ваши домочадцы вряд ли будут рады таким экспериментам.

Не стесняйтесь комбинировать способы «осознания», чтобы добиться положительного результата. Трудов они требуют мало, но вот подождать наверняка придётся: порой к осознанным сновидениям можно прийти лишь после месяцев простых, но упорных практик.

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