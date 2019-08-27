Хотите жить дольше? Смотрите на мир с улыбкой!

У оптимистичных людей продолжительность жизни выше на 11 и 15%. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета, проведя эксперимент с участием 1429 мужчин и 69744 женщин. (Тут и сомневаться не приходится: мир рад тому, кто ему рад! - прим. МГ.)

Эксперты изучали данные добровольцев на протяжении нескольких лет и выяснили, что оптимисты чаще пессимистов придерживаются здорового образа жизни, у них достаточно уверенности, чтобы достигать своих целей, им легче выработать полезные для здоровья привычки, кроме того, они не так эмоционально реагируют на сложные ситуации и быстрее восстанавливаются после серьезных стрессов.

Такое отношение не только уменьшает риск возникновения серьезных заболеваний, но и снижает вероятность преждевременной смерти. Оптимистичные люди с меньшей вероятностью заболевают сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями.

Оптимизм частично наследуется генетически, но также обусловлен и социальными факторами — оптимистическому поведению можно научиться, подчеркивают ученые.

Относиться позитивно к жизни в пожилом возрасте - то еще умение. Но если вы его обрели, то можно только позавидовать. Людей, которые не ноют и смотрят на все с радостью не так много, но с ними рядом хочется быть, держать за руку и заряжаться этим позитивом. В качестве примеров можем вам предложить пенсионеров и пенсионеров, которые ведут свои блоги в Интернете. Они рассказывают, как вкусно готовить, красиво шить и даже просто читают сказки. Главное, что чувствуют себя нужными! Но не подумайте, что позитивно относиться к жизни - значит все время ходить в розовых очках. Смотреть на жизнь нужно по-прежнему объективно, только вот не нужно негативным вещам позволять полностью завладевать вашим вниманием! Так вы привлечете в жизнь конструктивные изменения, счастье и успех.



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По инф. rosbalt.ru

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