Люди требуют снести взорвавшийся в Магнитогорске дом

В интернете появилась петиция, авторы которой требуют демонтировать полуразрушенный после взрыва в Магнитогорске многоподъездный дом.

«В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому некуда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом», — сказано в обращении, которое на данный момент подписали свыше 76 тыс. пользователей.

В петиции сказано, что люди вряд ли смогут «спокойно спать в оставшихся квартирах, где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек, для многих близко знакомых».

Подъезд № 7 10-этажного жилого дома обрушился утром 31 декабря после взрыва, погибли 39 человек. Местные СМИ сообщают, что в других подъездах также есть повреждения, что ставит под угрозу проживание жильцов. Власти же хотят снести только шестой и восьмой подъезды.

По инф. rosbalt.ru

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