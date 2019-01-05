Взрыв газа в Магнитогорске: что известно о причинах и последствиях трагедии?

Страшная трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря: в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа. В результате в подъезде обрушились перекрытия, и многие люди оказались под завалами. Спасатели работали четыре дня, а 3 декабря поисково-спасательная операция завершилась. Жертвами этого происшествия стали 39 человек.

Над разбором завалов и спасением выживших работали около 900 человек и 217 единиц техники. Сотрудникам МЧС пришлось провести сложнейшую операцию, которую усложнял не только 20-градусный мороз, но и хлипкое состояние уцелевшей части дома – она могла в любой момент обрушиться.

Работать приходилось с максимальной осторожностью и порой даже прерывать спасательную операцию, причём до самого конца не было понятно, сколько ещё людей остаётся под завалами. Конечно, существуют списки с жильцами дома, которые намного упрощают работу спасателей. Но в МЧС по Челябинской области заметили, что в таких крупных трагедиях нередко возникают «неточности в списках», значит и разбор завалов надо было вести до последнего.

К сожалению, эта трагедия унесла немало жизней. Спасатели извлекли из-под обломков тела 39 погибших, шестеро из которых были детьми. Помимо этого шесть человек пострадало в результате обрушения дома, они всё ещё остаются в больницах.

Семьи погибших получат компенсацию в 1 млн рублей. По 400 и 200 тысяч рублей получат люди, которые сами пострадали в результате обвала здания. Но помочь жертвам трагедии эти компенсации никак не смогут. До 7 января в Магнитогорске пройдут похороны погибших.

В эти дни никто не остался равнодушным к трагедии. Министерства иностранных дел Ирана, Египта и Сирии выразили соболезнования нашим соотечественникам, а жители Челябинска провели акцию памяти жертв происшествия «Магнитка, мы с тобой!».

В то же время вся Россия внимательно следит за состоянием здоровья 10-месячного мальчика, которому удалось выжить в результате обвала здания. Его спасение называют настоящим чудом, ведь ребёнок целые сутки пролежал в лёгкой одежде под завалами при 20-градусном морозе.

После обнаружения его сразу же доставили в Москву, но состояние малыша первое время оставалось крайне тяжёлым. Врачи диагностировали у Вани Фокина закрытую черепно-мозговую травму, серьёзное обморожение конечностей, обезвоживание, нарушение функции почек и переломы. Сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии, врачи успели помочь ему встать на путь выздоровления. Мать мальчика постоянно остаётся рядом с ним.

Как и всегда бывает в таких тяжёлых обстоятельствах, многих волнует важный вопрос: можно ли было избежать этой трагедии? Только за прошедший год в нашей стране произошло 28 происшествий вызванных использованием внутридомового газового оборудования. Взрыв в Магнитогорске стал 29 по счёту.

Чаще всего причиной такой трагедии становится обычная человеческая невнимательность, иногда – износ оборудования. Но если попытаться углубиться в ситуацию, то виновником трагедий с бытовым газом становятся реформы прошлого, считают эксперты.

К примеру, ещё в 1992 году внутридомовое газовое оборудование забрали из-под контроля газораспределительных организаций, отдав его в муниципальную собственность. Из-за этой реформы о замене изношенного оборудования просто забыли, ведь этим было некому заниматься.

Спустя пять лет такое оборудование убрали из списка опасных производственных объектов, а потом даже ремонт стали производить лишь по заявкам самих жильцов и на их же деньги.

Эти и другие реформы привели почти к полному отсутствию контроля над газовым оборудованием. В 2016 году по поручению Владимира Путина от таких проблем с законодательной частью вопроса избавились, но реальность от этого мало изменилась.

Решить вопрос человеческого фактора так и не смогли. Люди порой забывают выключать конфорки, из-за чего газ накапливается в квартире до критической отметки – в результате такой невнимательности любая искра приведёт к ужасным последствиям.

Минстрой много раз пытался решить эту проблему, предлагая, например, установить в квартирах газоанализаторы. Только вот, если судить по подсчётам «Газеты.ру», в России газом оснащено около 66% жилого фонда – 42,8 млн квартир.

Чтобы обеспечить все жилые помещения сигнализаторами загазованности придётся потратить от 137 млрд до 320 млрд руб. Совершенно непонятно откуда брать столь огромные деньги.

Минстрой предлагал и другие идеи, в том числе связанные с установкой новых плит, которые могли бы «предотвратить скопление несгоревшего газа». Но и тут появляется серьёзная проблема. Улучшить старые плиты с помощью этой технологии зачастую невозможно, как и заставить людей покупать новое оборудование в свою квартиру. Само государство также не сможет финансировать эту затею из бюджета, ведь стоимость такой инициативы вряд ли будет меньше, чем стоимость установки газоанализаторов. В итоге вопрос «газовой безопасности» России всё ещё остаётся открытым.

...Ну а Магнитогорск пока прощается со своими погибшими. Поскорбим вместе с ними. Вечная память невинным жертвам.

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