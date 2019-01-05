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Взрыв газа в Магнитогорске: что известно о причинах и последствиях трагедии?
|Егор СТУКОВ
|05 Января 2019 г.
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Страшная трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря: в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа. В результате в подъезде обрушились перекрытия, и многие люди оказались под завалами. Спасатели работали четыре дня, а 3 декабря поисково-спасательная операция завершилась. Жертвами этого происшествия стали 39 человек.
Над разбором завалов и спасением выживших работали около 900 человек и 217 единиц техники. Сотрудникам МЧС пришлось провести сложнейшую операцию, которую усложнял не только 20-градусный мороз, но и хлипкое состояние уцелевшей части дома – она могла в любой момент обрушиться.
Работать приходилось с максимальной осторожностью и порой даже прерывать спасательную операцию, причём до самого конца не было понятно, сколько ещё людей остаётся под завалами. Конечно, существуют списки с жильцами дома, которые намного упрощают работу спасателей. Но в МЧС по Челябинской области заметили, что в таких крупных трагедиях нередко возникают «неточности в списках», значит и разбор завалов надо было вести до последнего.
К сожалению, эта трагедия унесла немало жизней. Спасатели извлекли из-под обломков тела 39 погибших, шестеро из которых были детьми. Помимо этого шесть человек пострадало в результате обрушения дома, они всё ещё остаются в больницах.
Семьи погибших получат компенсацию в 1 млн рублей. По 400 и 200 тысяч рублей получат люди, которые сами пострадали в результате обвала здания. Но помочь жертвам трагедии эти компенсации никак не смогут. До 7 января в Магнитогорске пройдут похороны погибших.
В эти дни никто не остался равнодушным к трагедии. Министерства иностранных дел Ирана, Египта и Сирии выразили соболезнования нашим соотечественникам, а жители Челябинска провели акцию памяти жертв происшествия «Магнитка, мы с тобой!».
В то же время вся Россия внимательно следит за состоянием здоровья 10-месячного мальчика, которому удалось выжить в результате обвала здания. Его спасение называют настоящим чудом, ведь ребёнок целые сутки пролежал в лёгкой одежде под завалами при 20-градусном морозе.
После обнаружения его сразу же доставили в Москву, но состояние малыша первое время оставалось крайне тяжёлым. Врачи диагностировали у Вани Фокина закрытую черепно-мозговую травму, серьёзное обморожение конечностей, обезвоживание, нарушение функции почек и переломы. Сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии, врачи успели помочь ему встать на путь выздоровления. Мать мальчика постоянно остаётся рядом с ним.
Как и всегда бывает в таких тяжёлых обстоятельствах, многих волнует важный вопрос: можно ли было избежать этой трагедии? Только за прошедший год в нашей стране произошло 28 происшествий вызванных использованием внутридомового газового оборудования. Взрыв в Магнитогорске стал 29 по счёту.
Чаще всего причиной такой трагедии становится обычная человеческая невнимательность, иногда – износ оборудования. Но если попытаться углубиться в ситуацию, то виновником трагедий с бытовым газом становятся реформы прошлого, считают эксперты.
К примеру, ещё в 1992 году внутридомовое газовое оборудование забрали из-под контроля газораспределительных организаций, отдав его в муниципальную собственность. Из-за этой реформы о замене изношенного оборудования просто забыли, ведь этим было некому заниматься.
Спустя пять лет такое оборудование убрали из списка опасных производственных объектов, а потом даже ремонт стали производить лишь по заявкам самих жильцов и на их же деньги.
Эти и другие реформы привели почти к полному отсутствию контроля над газовым оборудованием. В 2016 году по поручению Владимира Путина от таких проблем с законодательной частью вопроса избавились, но реальность от этого мало изменилась.
Решить вопрос человеческого фактора так и не смогли. Люди порой забывают выключать конфорки, из-за чего газ накапливается в квартире до критической отметки – в результате такой невнимательности любая искра приведёт к ужасным последствиям.
Минстрой много раз пытался решить эту проблему, предлагая, например, установить в квартирах газоанализаторы. Только вот, если судить по подсчётам «Газеты.ру», в России газом оснащено около 66% жилого фонда – 42,8 млн квартир.
Чтобы обеспечить все жилые помещения сигнализаторами загазованности придётся потратить от 137 млрд до 320 млрд руб. Совершенно непонятно откуда брать столь огромные деньги.
Минстрой предлагал и другие идеи, в том числе связанные с установкой новых плит, которые могли бы «предотвратить скопление несгоревшего газа». Но и тут появляется серьёзная проблема. Улучшить старые плиты с помощью этой технологии зачастую невозможно, как и заставить людей покупать новое оборудование в свою квартиру. Само государство также не сможет финансировать эту затею из бюджета, ведь стоимость такой инициативы вряд ли будет меньше, чем стоимость установки газоанализаторов. В итоге вопрос «газовой безопасности» России всё ещё остаётся открытым.
...Ну а Магнитогорск пока прощается со своими погибшими. Поскорбим вместе с ними. Вечная память невинным жертвам.
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