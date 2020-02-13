Любите ли конфеты с гвоздями?

А поправки в Конституцию: солидарная пенсия, но вместе с правом президента и зависимого от него Совета Федерации снимать судей? МРОТ не меньше прожиточного минимума, но с ограничением нашего доступа к правосудию? Даже судей Конституционного суда станет почти вдвое меньше. Двойному гражданству во власти путь якобы закроют, но в одном пакете с «Госсоветом», про который примут закон потом, а сейчас – голосовать за кота в мешке. Вместе: и про мёд, и про дёготь в той же бочке.
Кстати: солидарная пенсия, даже индексируемая, – пустышка, фантик от конфеты. Всерьёз, это если записать, что средняя пенсия не менее 40 процентов от средней зарплаты – норма Международной организации труда и... небогатой Белоруссии. А я бы добавил: чтобы самая большая пенсия за госсчёт – не более 8 минимальных пенсий по стране (а не нынешние почти сто).
И минимальная зарплата должна быть не менее одной десятой или пятнадцатой от самой высокой зарплаты госслужащего (президента). И хватит сказок о «суперменеджерах» госбанков и госкорпораций на нашей шее: их вознаграждение должно быть не выше зарплаты в правительстве, которое их назначает.
Особо странно – про двойное гражданство министров и им подобных. Это кто же их до сих пор таких назначал – уж не мы ли с вами? А главные промыватели мозгов – «борцы за суверенитет» с телеканалов? Равно и руководители госбанков, госкорпораций, прочих «нацдостояний» – им останется всё, что и ныне: и многомиллионные зарплаты в месяц за наш счёт, и двойное гражданство, и недвижимость в странах НАТО?
Как можно было это поддержать, пусть и «в первом чтении»? Или можно всё исправить «поправками к поправкам»?
Сейчас символическое что угодно запишут: про Великую Победу, про Бога, про государствообразующую роль русского народа... Но только не про свою ответственность за то, до чего довели страну.
Что важнее: запись, что наш народ государствообразующий? Или требование, что квота на ввоз иностранной рабочей силы более 5 процентов, и тем более на предоставление гражданства, требует референдума на соответствующей территории?
Скажете, запись о «государствообразующем» – подразумевает? Власти не согласятся – кто рассудит? Тут ясно, зачем они ослабляют Конституционный суд: членов советов директоров госбанков и госкорпораций – не пересчитать, но судей КС – сократить до 11, а будут судить не по команде – и этих уберут.
Вот так. И двух лет не прошло, как часть народа подкупили мультиками про чудо-вооружения. И нет пока тех вооружений. Но есть пенсионное ограбление каждого почти на миллион. Больницы закрыли, врачей поувольняли, скорая не доезжает, в госпитализации отказывают. В мультиках об этом не предупреждали.
Так можно ли им доверять что-то править в госмеханизме? Кстати, прошлые поправки, когда они себе сроки увеличивали (Думе – с четырёх до пяти, а президенту – с четырёх до шести лет), провели без шоу с народным голосованием. Теперь заговорили о «плебисците». Это о чём?
Будете смеяться, но Наполеон статус императора получил как раз на «плебисците»...
Но печальна судьба не Наполеона, а французов. Они не сами от него освободились, а были избавлены внешними силами.
Нам такой вариант не подходит. Давайте лучше без наполеонов.
Еще статьи на нашем портале - в порядке обсуждения неожиданно нервной темы поправок в Конституцию России:
Сегодня стало известно, что только 35% россиян доверяют в данный момент президенту РФ Владимиру Путину. Это показал январский опрос «Левада-центра». По сравнению с ноябрем 2017 года, до принятия пенсионной реформы, рейтинг доверия президенту упал на 24 п. п. — почти в два раза.
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет сотрудничество с сетью АЗС «Татнефть». Теперь клиенты официального интернет-магазина https://kamatyres.shop/ будут получать баллы за покупки. В рамках программы лояльности «Клуб Чемпионов» они могут оплачивать этими баллами до 99% стоимости топлива и других товаров на заправках сети АЗС «Татнефть».
А поправки в Конституцию: солидарная пенсия, но вместе с правом президента и зависимого от него Совета Федерации снимать судей? МРОТ не меньше прожиточного минимума, но с ограничением нашего доступа к правосудию? Даже судей Конституционного суда станет почти вдвое меньше. Двойному гражданству во власти путь якобы закроют, но в одном пакете с «Госсоветом», про который примут закон потом, а сейчас – голосовать за кота в мешке. Вместе: и про мёд, и про дёготь в той же бочке.
Калининградские и кемеровские ученые разработали инновационный способ повышения антиоксидантной активности свежих овощей. Речь идет об обработке растений ультрафиолетовым светом. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.
Много лет назад Пятрас Герулис встретился с красавицей Илоной Броневицкой, и у них закрутился серьёзный роман. Результатом их любви стал ныне довольно известный певец Стас Пьеха, только вот отец своего звёздного сына почти не видел. Повстречаться с наследником ему удалось спустя много лет и не в самых приятных обстоятельствах.
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего отца.
Геологи из Мельбурнского университета и Университета Западной Австралии уточнили даты древних извержений вулканов в австралийском штате Виктория. Предания об этих извержениях сохранились в устной традиции австралийского народа гундитьмара. Если полученная датировка верна, то эти предания сохраняются более 36 тысяч лет.
Бывший кандидат в президенты России, светская львица» и знаменитая на всю страну журналистка Ксения Собчак пару дней назад дала старт своему новому шоу «Док-Ток». Начиналось оно с красивых обещаний о «новом формате для отечественного телевидения», а продолжилось массовым недовольством зрителей, которые не увидели в этом проекте ничего нового.
Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как поездки и новые впечатления. В этом смысле 93-летняя королева Англии Елизавета II – отличный пример. За свою более чем полувековую карьеру она посетила 120 стран и не планирует останавливаться.
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk. (Взгляд со стороны очень интересен, ведь он объективно показывает все достоинства и недостатки важнейшей сферы жизни. - прим. МГ.)
В начале этой неделе в СМИ появились сообщения о сотрудниках больниц в Перми и Кирове, которые якобы намеренно отключают пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, как выяснилось, оба случая оказались выдуманными. (Эти истории наделали немало шума в СМИ за последние дни, и неудивительно: если бы информация подтвердилась, то случаи были бы вопиющие и требующие самого строгого наказания. - прим. МГ.)
Представители КПРФ провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о своем видении поправок, которые необходимо внести в Конституцию. Напомним, вокруг объявленной (вдруг) Владимиром Путиным необходимости "ремонта" Основного закона - кипят нешуточные страсти...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.