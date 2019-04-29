Эксперты советуют не торопиться с восстановлением Нотр-Дама, а хорошо подумать

К президенту Франции Эммануэлю Макрону обратились открытым письмом 1170 экспертов в области архитектуры и реставрации, которые призвали его к «осторожности» при планировании реконструкции собора Парижской Богоматери, пишет газета Figaro.

Письмо связано с обещаниями Макрона восстановить собор за пять лет. Специалисты отмечают, что необходимо уделить достаточно времени диагностике и экспертизе, прежде чем строить подобные амбициозные планы, и подчеркивают, что в принятии решений о судьбе Нотр-Дама не следует руководствоваться «политически календарем».

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел вечером 15 апреля. Структура собора и главные произведения искусства, как и хранившиеся там реликвии, уцелели, однако обрушился шпиль собора. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет. Свою помощь в реставрации и сборе средств предложили многие международные организации и крупные компании.

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По инф. rosbalt.ru

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