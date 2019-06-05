Администрация Зеленского выдала реакцию на снос памятника Жукову в Харькове

Владимир Зеленский призывает мэра Харькова Геннадия Кернеса решить ситуацию со сносом памятника Жукову в качестве «главного арбитра». Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает «112.ua».

«Это касается не только памятника Жукову, а также переулка Жукова, который существует... Должно быть принято решение, которое будет наиболее приемлемым для любой из сторон», — сообщила пресс-секретарь.

Мендель озвучила позицию Зеленского, который считает, что Российская Федерация должна прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины, включая и ситуацию со сносом памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

«Владимир Зеленский хочет подчеркнуть, ...что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства и призывает этого больше не делать», — сказала пресс-секретарь президента.

Напомним, 2 июня в Харькове националисты повалили на землю бюст Георгия Жукова. По данному инциденту были возбуждены два уголовных дела. Общественная палата РФ призвала президента Украины наказать виновных.

В Минобороны России снос памятника Георгию Жукову в Харькове назвали очередной безрезультатной попыткой заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя во Второй мировой войне.

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