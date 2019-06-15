Безобразие: 18-летних детей соблазняют кредитками. А платить по счетам — кому?

Российские банки стали чаще выдавать безработным 18-летним клиентам кредитные карты на крупные суммы от 100 до 200 тысяч рублей, пишет «Коммерсант». Напомним, кредитная карта (в отличие от дебетовой) — это карточка, по которой автоматически предусмотрена возможность залезть в долг перед банком... который кому-то придется погашать! А в 18 лет мало кто из наших внуков уже работает и имеет собственные источники дохода.

Потенциальных заемщиков банки, как правило, находят среди тех своих клиентов, у которых уже были детские и подростковые дебетовые карты. И как только таким клиентам исполняется 18 лет, им предлагается получить кредитную карту.

По утверждению финансистов, кредитные карты с большим лимитом неработающим 18-летним могут выдаваться лишь при скоринге с учетом доходов родителей. Как рассказал газете зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин, отсутствие дохода у заемщиков должно приводить к повышенному резервированию, но скорее всего данный портфель окажется небольшим и не будет оказывать влияния на финансовый результат банка в целом.

Зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев со своей стороны отмечает, что родители не обязаны платить за своего ребенка, если они не являются поручителями по данному кредиту.

Вместе с тем большинство кредитных организаций подобный подход считают в корне неверным. Так, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский не считает «позитивной практикой» кредитование детей под доходы родителей. По словам управляющего директора управления кредитных карт банка «ФК Открытие» Артема Буланова, в данном случае высок риск испортить отношения с родителями заемщика, которые чаще всего также являются клиентами банка.

По мнению экспертов, молодежь из подростков превращается в качественных заемщиков только к 21—23 годам.

Кстати, любопытно: Детство в России предлагают "продлить"... аж до 21 года!

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Короче, сами профессионалы банковского дела — скептически настроены по отношению к нововведению... Но это их, банкиров, дела и интересы! А вот интересы простых семей явно находятся под угрозой! В 18 лет у человека еще не выработана ответственность, а вокруг столько соблазнов... Можно представить, какими драмами и конфликтами может обернуться получение молодым человеком необеспеченного кредита... А в семьях, где растут ваши внуки — эта проблема обсуждалась?

По инф. rosbalt.ru

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