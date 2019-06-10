Детство в России предлагают "продлить"... аж до 21 года!

Министерство здравоохранения РФ обсуждает вопрос увеличения периода детства в стране до 21 года, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

«Действительно в Минздраве идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года», — сказала Яковлева в ходе панельной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Она отметила, что в первую очередь властей волнует употребление алкоголя и табака до 21 года, «а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап».

...Несколько смешно звучит, не правда ли? Конечно, речь идет всего лишь о некоторых ограничениях (возможно, справедливых) — "детки" за двадцать в таком случае будут по прежнему иметь права и обязанности: голосовать на выборах, вступать в брак и заводить детей, работать, платить налоги, служить в армии, нести полноценную уголовную и гражданскую ответственность, водить авто и так далее. Может быть, все-таки это не "продление детства" называть? А что вы и ваши внуки думаете об этом (вот и повод посмеяться вместе)?

По инф. rosbalt.ru

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