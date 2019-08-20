На Украине надеются-таки «реинтегрировать» Донбасс... но сложности осознают

Быстро разрешить конфликт в Донбассе не удастся, признал лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, избиратели надеются, что новый состав Верховной Рады с представителями «Слуг народа» в большинстве сможет продвинуться в разрешении конфликта.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна», — пояснил Разумков, пишет «Новое время».

Добавим, на этой неделе заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка рассказал о разработке стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса в состав Украины.

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А тем временем семья заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака не смогла найти деньги на внесение залога в 6 млн гривен. Чиновник, на которого завели коррупционное дело, был отправлен в СИЗО. Грымчак будет отбывать арест в Чернигове, пишет LB.ua. Ранее работа суда, который выносил постановление о выборе меры пресечения, застопорилась из-за ошибки в документах. Замминистра указали «не то» отчество. Юрий Грымчак обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он вместе с сообщником Игорем Овдиенко, по версии следствия, получил от представителя бизнес-кругов взятку в $480 тыс.

Напомним, что мы продолжаем следить за новостями из тревожного для нас всех региона - при этом полагая, что взаимный обмен обвинениями и ярлыками (чем любит заниматься пропаганда и в Москве, и в Киеве) в любом случае мало помогает приблизить дело мира. Важно прислушиваться к любому конструктиву и изменениям в точках зрениях политиков и населения, чтобы разобраться в происходящем:

По инф. rosbalt.ru

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