На одном дыхании: изобретен новый тест для измерения уровня глюкозы в крови

"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
Вопреки распространенному мнению, антибактериальное мыло не является самым лучшим для мытья рук во время эпидемии. Такое мнение высказала врач Людмила Лапа, подчеркнув необходимость мыть руки не менее 20...
Разработан новый способ измерения уровня сахара у диабетиков, сообщает "РГ".
Возможно, скоро больным диабетом не придется колоть пальцы для анализа крови
Ученые изобрели биосенсор, который определит уровень сахара у людей с сахарным диабетом по дыханию. Не нужно будет делать ежедневные уколы, чтобы взять на анализ кровь, - достаточно будет дыхательного теста.
Технология строится на том, что при недостатке гормона инсулина у людей с диабетом выделяется ацетон. Его показатели коррелируются с уровнем сахара в крови. Биосенсор способен захватывать пары ацетона из дыхательных путей и сигнализировать об уровне глюкозы.
Исследовательская группа Кильского университета (CAU) и биомедицинской инженерии технического университета Молдовы разработала методику производства чрезвычайно чувствительных и энергоэффективных датчиков с использованием трехмерной печати. Процесс производства высокочувствительных датчиков достаточно сложный и требует идеальной беспыльной среды. Как сообщает журнал Nano Energy, датчик способен измерять концентрацию паров ацетона с помощью специального структурирования на наноуровне с точностью до 1 ppm (частицы на миллион молекул воздуха). Для сравнения, дыхание людей с диабетом I или II типа имеет содержание ацетона более 2 ppm.
Ученые буквально выращивают крошечные провода и шипы из металлических микрочастиц, которые особенно хорошо улавливают молекулы газа. "Чтобы создать эту особую структуру, мы нагреваем простые микрочастицы металла до тех пор, пока на них не образуются многочисленные тонкие нанопроволоки и наноспицы. С помощью специально разработанных чернил мы можем с точностью наносить эти частицы на различные поверхности с помощью трехмерного принтера", говорит один из авторов разработки Леонард Зиберт.
Специальная поверхность новых сенсоров видна под электронным микроскопом высокого разрешения: молекулы таких газов, как ацетон, особенно легко запутываются в зарослях нанопроводов диаметром всего около 20 нанометров. Нано-провода увеличивают размер поверхности датчика и таким образом создают высокий уровень его чувствительности. Когда органические молекулы встречаются с многочисленными проводами датчика, они сильно реагируют друг на друга, меняется сопротивление датчика, который посылает четко измеримые сигналы.
А поскольку чрезвычайно тонкие провода потребляют мало электроэнергии, то это дает возможность сделать прибор компактным и портативным, а данные считывать непосредственно через смартфон.
Как считают ученые, этот принцип может быть использован в будущем для разработки датчиков для водорода или других взрывоопасных и опасных газов.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Появились неприятные ощущения, а порой даже и боли в загрудинной области. Известно, что это, как минимум, предвестник заболевания сердечно-сосудистой системы. Прошёл обследование у кардиолога, и мне в качестве профилактики помимо всего прочего посоветовали употреблять квашеную капусту и пить сок из этого продукта, проще говоря, рассол. Однако, как известно, рассол полезен после бурного возлияния, проще говоря, с похмелья, но никогда не доводилось слышать, что он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Есть, честно говоря, сомнения по поводу рекомендаций врача. Сергей Солопчук
В ежедневной суете и круговерти мы слишком мало внимания уделяем своему здоровью. Дела, заботы, подготовка к дачному сезону – все это отодвигает на задний план советы врачей и доводы здравого смысла. И вот наступает момент, когда становится очевидной истина: необходимо поддерживать себя. Можно быть здоровым, сильным, счастливым.
Доктор медицинских наук, профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям о самом частом диагнозе при заболеваниях позвоночника.
В настоящее время в прямом смысле этого слова опасаешься уже любого чиха. Как своего, так и чужого. И вот это случилось! Нос у меня заложило, и он «потёк». Температура поднялась до 38, 2. Меня стал колотить озноб. Левая сторона лица как будто онемела, а боль стала отдаваться в висках. То есть многие из симптомов стали напоминать те, о которых сейчас постоянно трубят из «каждого утюга». В больницу самому при разного рода простудных проявлениях идти не рекомендуют, поэтому вызвали врача на дом. Диагноз, которого сейчас все боятся, – не подтвердился. Можно сказать, что у меня «отлегло». Проведя необходимые процедуры, медики сказали, что у меня одна из разновидностей синусита – гайморит. И нужно предельно внимательно отнестись к лечению. Это правда? Андрей Труфанов
Второе место по числу смертей от онкологических заболеваний занимают раковые опухоли желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным около 55% случаев злокачественных образований в ЖКТ диагностируется на I-II стадиях, до 50% - на III-IV. Данные ВОЗ подтверждают ежегодное число летальных исходов – 750 тыс. человек.
После того, как специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН установили, что витамин В12 действует как убийца раковых клеток, медики напоминают рацион питания с оптимальным содержанием этого витамина.
Сейчас в связи с ситуацией в мире по поводу напугавшего всех вируса в числе прочего стали усиленно рекламировать чеснок как одно из средств для профилактики. Давно известно, что он помогает в определённых случаях при простудных заболеваниях, особенно на начальной стадии. Но вот лично у меня совсем недавно после употребления этого продукта не только разболелся желудок, но и началось головокружение и появилась какая-то заторможенность. И врач при обследовании сказал, что в течение месяца мне нельзя чеснок употреблять вообще, поскольку нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Так как же быть с его полезными свойствами? Андрей Вяхирев
Следует признать, что многие люди действительно имеют общее представление о том, как оказывать первую помощь при пищевом отравлении. Но практически никто не знает, чего делать категорически нельзя! А это очень важно, поскольку главный врачебный принцип – не навреди!
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.