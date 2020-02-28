Будущее в лечении диабета: пластырь вместо уколов

Биоинженеры протестировали "умный" пластырь для лечения диабета, пишет "РГ".

Больному диабетом приходится постоянно следить за уровнем сахара и диетой

Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, Медицинской школы UNC и Массачусетского технологического института (США) разработали интеллектуальный пластырь для доставки инсулина больным сахарным диабетом первого типа.

Он поможет автоматически управлять уровнем глюкозы в крови и при необходимости тут же доставлять необходимый инсулин. Он имитирует регуляторную функцию поджелудочной железы, но таким образом, что его легко использовать. Таким образом, жизнь больного диабетом становится легче. Не нужно специальными приборами постоянно контролировать уровень глюкозы, а затем делать самому себе инъекции.

О своих опытах ученые отчитались в издании UNC Health Care.

Новый "умный" пластырь очень удобен и прост в применении. Размером всего с монету, он крепится на теле пациента. Дозы инсулина предварительно загружены в крошечные микроиглы, менее одного миллиметра в длину. Они быстро доставляют лекарство, как только уровень сахара в крови достигает определенного порога. Причем укол такой микроиглы менее болезненный, чем от шприца. Когда уровень сахара в крови возвращается к норме, доставка инсулина пластырем также замедляется.

Авторы разработки говорят, что преимущество нового пластыря в том, что он предотвратит передозировку инсулина, которая может привести к гипогликемии, судорогам, коме или даже смерти.

По словам исследователей, доклинические испытания нового пластыря на подопытных животных прошли успешно.

"Всегда было мечтой добиться доставки инсулина умным и удобным способом, - сказал соавтор исследования доктор медицины, директор Центра диабета UNC Джон Бьюз. - Этот умный инсулиновый пластырь, если он окажется безопасным и эффективным в испытаниях на людях, революционизирует опыт лечения диабета у пациентов".

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