Без бровей и даже без ресниц были дамы на портретах времен Возрождения. Писк моды!

В Античности портретная живопись была настолько развита, что даже посмертные Фаюмские портреты, имевшие сугубо прикладное значение, до сих пор удивляют зрителей своей реалистичностью. Вновь данный вид изобразительного искусства появился только в Европе в эпоху Возрождения. Однако сегодня портреты того времени кажутся странными и порой отталкивающими. Всё дело в том, что художники Ренессанса творили в один из самых причудливых периодов истории европейской моды.

Долой брови!

Живописцы Раннего Возрождения ориентировались на античные представления о мире и человеке. Они стремились к изображению «идеала», поэтому люди на их полотнах, как правило, не испытывают сильных эмоций, они бесстрастны и как будто «воздушны». Вместе с тем, представления о женской красоте в эпоху кватроченто заметно отличались от тех, которые бытовали в древности. Если римлянки и гречанки предпочитали естественность, то этого нельзя было сказать о европейских аристократках конца XV века.

Итальянки, француженки, фламандки того времени стремились избавиться от любой растительности на лице. Многие женщины выщипывали или выбривали брови. Родоначальницей этой моды называют французскую королеву Изабеллу Баварскую. Впрочем, не исключено, что это выдумка политических недоброжелателей, обвинявших королеву в том, что она покинула мужа (короля Карла VI Безумного) и предалась разврату.

Именно отсутствие бровей придаёт значительную долю «загадочности» портрету Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи. Вероятно, сама богатая заказчица вряд ли задумывалась о том, что выщипанные брови придают ей какую-то особую одухотворенность, а лишь подражала другим жительницам Флоренции. Впрочем, уже в начале XVI века облик Джоконды стал казаться неестественным – на одной из копий знаменитой картины брови нарисованы на своём месте.

Высокие лбы, ненужные ресницы

Очень высокая линия лба Моны Лизы – также дань моде. Женщины брили волосы на лбу, чтобы эта часть лица визуально казалась больше. Многие дворянки носили сложные головные уборы, например, геннин. Так как волос под этими чепцами видно не было, на портретах они кажутся лысыми. Подобным образом выглядит герцогиня Мария Бургундская на портрете Михаэля Пахера. Но не только Бургундия являлась центром данной моды. Писатель Бальдассаре Кастильоне в трактате «Придворный» упоминал, что в искусстве «вырывания волос» итальянским женщинам подражали даже мужчины.

Европейки доходили до того, что избавлялись и от ресниц – это можно увидеть на известном «Портрете девушки», написанном живописцем Петрусом Кристусом в 1460 году.

Возникновение столь странных представлений о красоте некоторые историки пытаются объяснить распространённостью рахита. Предположительно, у одних женщин волосы выпадали из-за болезни, другие же стремились им подражать.

И всё-таки «плешивые» женщины – это, с современной точки зрения, ещё не самое необычное, что можно увидеть на картинах эпохи Возрождения. Некоторые придворные дамы не стеснялись постоянно демонстрировать одну обнаженную грудь – в таком виде изображают Агнес Сорель, любовницу французского короля Карла VII (сына Изабеллы Баварской). Не отставали по части «странностей» и мужчины: на множестве портретов можно заметить гульфики – так называемые «позорные мешочки» на штанах, которые считались декоративным элементом.

Художники-«оппозиционеры»

И всё-таки художники эпохи Возрождения не были бы столь великими, если бы не искали подлинную красоту. Пока знатные дамы брили волосы, титаны Ренессанса ориентировались на эллинистические рельефы, на которых нимфы и менады пляшут с распущенными волосами.

«Длинные волосы встречаются только у Мадонны и у святых на картинах живописцев», – утверждал дореволюционный исследователь Фёдор Комиссаржевский в книге «История костюма». Однако он был не совсем прав – с пышными причёсками и бровями изображались языческие богини, а порой и вполне «земные» итальянки. Примером естественной красоты может служить «Венера Анадиомена» Тициана. Множество аналогичных изображений девушек оставил и Сандро Боттичелли.

Без бровей и ресниц барышни того времени, наверное, были просто супермодными. И сейчас можно таких встретить. А еще с татуировками, пирсингом в носу, тоннелями в ушах и многоцветьем волос. То ли еще будет...

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