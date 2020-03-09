Модная весна 2020: какую обувь выбрать

Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и т.д.), вы можете смело экспериментировать с фасонами, цветами и декором обуви.

Кеды и кроссовки

Удобные и практичные кеды и кроссовки актуальны в любом возрасте. Они уместны не только с джинсами и спортивной одеждой, но и при правильном выборе лаконично впишутся с платьем или с юбкой. Поэтому дизайнеры по - достоинству оценили этот вид обуви и представили в своих коллекциях в широком ассортименте.

Украшенные камнями или необычной шнуровкой, яркие кеды и кроссовки непременно займут свое место не только в весеннем, но и в летнем гардеробе. Однако чтобы быть самой модной, выбирайте не классическую подошву, а необычный формат, например, дугообразную или грубую подошву – протектор.

Ботфорты и ботильоны

Сексуальные и стильные ботфорты, которые, казалось бы, уже ушли из мира моды, триумфально вернулись в этом сезоне. Однако к классическим вариантам дизайнеры добавили шнуровку и «дали разрешение» на ношение их не только весной, но и в летний сезон. На пике популярности будут как ботфорты со шнурками, так и модели ярких оттенков: лимонного, розового и голубого цвета.

Вместе с ботфортами, шнурками должны быть дополнены и ботильоны, которые также отмечены дизайнерами этой весной. Для тех, кто обожает каблуки, можно примерить спортивные модели на шпильках или на устойчивом каблуке следующих цветов: голубого, черного, синего и белого. А для романтических натур стоит обратить внимание на ботильоны на каблуках, дополненные атласными лентами в качестве шнуровки.

Туфли и лоферы

На каждый день подойдут туфли и лоферы, которые дизайнеры обогатили интересными деталями: прозрачными вставками, элементами из блестящих материалов. При этом именно barefoot – эффект отсутствия обуви сделает вас самой модной этой весной.

Ну а лоферы, которые идеально вписываются в деловой образ, обещают стать настоящим трендом при выборе варианта - «женщина в мужском образе».

Слипоны, мокасины, топ - сайдеры

Безоговорочным фаворитом этой весны станут также кожаные слипоны, с подошвой в виде танкетки или платформы, прекрасно сочетающиеся как с одеждой спортивного стиля, так и с образом в стиле кэжуал. Однако ультрамодными прослывут те дамы, которые смогут включить слипоны в образ, созданный в стиле модной эклектики.

В целом, можно выбирать однотонные слипоны и модели из ткани с принтами или с яркими надписями вдоль всей подошвы, а также со шнуровкой или с камнями.

Кроме того, практичные, удобные и стильные слипоны помогут быть и одного цвета. Обратите внимание на кожаную однотонную модель с белой подошвой и темными надписями на ней.

В отличие от слипонов, мокасины уже более полувека активно носятся женщинами, которые с удовольствием включают этот вид обуви в свой гардероб. Но в этом сезоне традиционные модели мокасинов были разбавлены яркими цветовыми решениями: бордовый, серый, алый, коралловый оттенки будут соперничать с золотым, металликом и змеиным принятом. Наряду с нетрадиционными расцветками модные дома «проголосовали» за утолщенную подошву и натуральные материалы: кожу, замшу и текстиль.

Не знаете что выбрать? Обратите внимание на замшевые или кожаные мокасины без излишней фурнитуры. Такая обувь будет удобна и практична при носке и покажет окружающим ваш безупречный вкус.

Не менее интересно смотрятся топ - сайдеры в расцветке под змеиную кожу или выполненные в анималистичном принте, которые считаются одной из ключевых тенденций моды. Похожие на мужскую обувь такие мокасины практичны и подходят как под офисный стиль, так и под спортивную одежду.

Не менее востребованными станут топ - сайдеры смелых оттенков – розового, темного – синего и металлик из замши и с кожаными шнурками, а также варианты светлых цветов, которые прекрасно вписываются в деловой стиль.

Как показывает тенденция, на подиуме все чаще подчеркивается равенство полов. Поэтому не стоит бояться обуви, похожей на мужскую. Сегодня это уже не считается исключением, а является скорее нормой даже для дам после 50 лет. Однако чтобы оставаться женственной и модной стоит обращать внимание на детали при выборе того или иного варианта обуви, которая должна не только подходить под ваш образ и быть удобной, но и радовать свою обладательницу каждый день свою хозяйку!

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