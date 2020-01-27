ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Оценка незнакомца беглым взором: как это происходит в нас в голове?
Себастьян Херрманн, inopressa.ru   
27 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

"Лица, не полностью изображенные на фотографии, кажутся более привлекательными, чем полная картинка. Мозг, вероятно, достраивает идеализированный образ. Неполная информация способствует дополнению образа радужными представлениями и в других ситуациях", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Людям достаточно беглого взгляда, чтобы оценить привлекательность других

"Влюбленные склонны романтизировать образ человека, с которым на данный момент они знакомы лишь поверхностно. Аналогичным образом, по-видимому, воспринимаются и оцениваются лица людей: часть целого вызывает больше восхищения, чем полноценная картинка", - отмечает журналист Себастьян Херрманн.

"Исследование, свидетельствующее об этом, опубликовали в научном журнале Scientific Reports психологи Дайана Орджиан из Лиссабонского университета и Сезар Идальго из Университета Тулузы. Согласно исследованию, фотографии, на которых лицо изображено не полностью, оцениваются людьми как более привлекательные в сравнении с фотографиями, где лицо изображено целиком. Вероятно, отсутствующие детали пробуждают фантазию смотрящего и складываются в его сознании в идеализированный образ".

"Для своего исследования психологи продемонстрировали нескольким сотням участников фотографии 96 различных лиц. Фотографии были представлены в разных версиях: с полностью изображенным лицом, размытые фотографии, изображения очень маленького размера, а также фотографии, на которых можно было увидеть только треть лица. Наиболее привлекательными участники эксперимента сочли фотографии, на которых была изображена лишь треть лица. Также размытые изображения и маленькие фотографии оказались несколько более привлекательными, чем полноценный оригинал", - передает издание.

В последующих экспериментах, в которых исследователи демонстрировали участникам такие же фотографии цветов, ландшафтов или собак, было установлено, что подобное заполнение пробелов идеализированной картинкой работает только в отношении человеческих лиц.

"Зачастую мы оцениваем внешность других людей на основе неполноценной информации", - пишут Орджиан и Идальго. Людям часто достаточно беглого взгляда, чтобы посчитать кого-то привлекательным и интересным - и это впечатление порой исчезает, как только образ становится полноценным.

"То, что неполноценная информация может способствовать искаженной в положительную сторону оценке, проявляется и в других взаимосвязях. Например, исследования показали, что характер людей, которых мы знаем поверхностно, чаще идеализируется".

Зачастую искажение образа в положительную сторону касается самого человека. "Так, большинство людей оценивают свое дружелюбие, серьезность и отзывчивость выше среднего. (...) А тот, кто знает лишь некоторые аспекты сложной темы, чаще считает себя экспертом. Он просто не знает о том, что ему неизвестно - и здесь неясность тоже побуждает к тому, чтобы заполнить пробелы радужной картинкой", - пишет издание.

Любопытно, не правда ли? Задумайтесь: а не случалось ли вам идеализировать едва знакомого человека - и потом разочаровываться в нем? А вот еще разная информация из сферы психологии:

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 