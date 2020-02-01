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Спаси нас, Владимир Владимирович, от нахального хозяина, зарвавшегося чиновника...
|Альберт Сперанский, lgz.ru
|01 Февраля 2020 г.
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Владимир Жириновский в новогодние праздники выступил в роли барина, раздавал на Красной площади тысячерублёвые купюры, приговаривая: «Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы...» Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики заинтересовалась данным инцидентом и намерена вынести его на обсуждение. А чего разбираться? Тебя оскорбляют, а ты молчишь, значит, неполноценный гражданин, крепостной, холоп.
Стали уже притчами во языцех две смешные подвижки в помощь простым людям – разрешение на сбор валежника и бесплатные туалеты. Спасибо, конечно, вот только одновременно повысили налоги и ввели новые штрафы. «Нищеброды» богаче и счастливее не стали. Реакция чинуш на проблемы простых граждан – нередко только унижение.
Ярославский депутат Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсии по старости: «Мы привыкли сидеть у государства на шее, привыкли, что оно нам что-то должно».
Глава одного из подразделений Роскосмоса Станислав Жарков в ходе дискуссии в социальной сети оскорбил, обозвав их «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орёт по ночам».
Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают исключительно «тунеядцы и алкаши», поскольку «эти люди сами виноваты в своём материальном положении».
Такие кадры никогда не будут решать проблемы и нужды простого человека. Униженные и оскорблённые люди, не найдя защиты на местах, пишут президенту, обращаются к нему, как к богу. Миллионы жалоб приходят в приёмную президента, а их порой отправляют назад, тем, на кого жалуются. Я долгое время руководил общественной приёмной Московской Хельсинкской группы. К нам приходили обессиленные от поисков справедливости люди, приносили килограммы различной переписки. Мы подключали к делу нужные инстанции, знакомых депутатов, прессу. У меня есть приятель, Борис Кудашкин, который, к нашему счастью, работал тогда в приёмной президента. Один звонок от него какому-нибудь мэру, пэру – и вопрос решался сразу, улаживался трудовой конфликт, разоблачался милицейский наезд, выделялась срочно человеку квартира, комната. Эта чиновничья братия боится голоса сверху.
От безысходности у нас появились миллионы «Ванек Жуковых». Потеряв возможность как-то обороняться от чиновников, работодателей, люди пишут президенту. И слышится по всей России: «Спаси нас, Владимир Владимирович, от нахального хозяина, зарвавшегося чиновника, от несправедливости».
Пятнадцать лет обивала чиновничьи пороги бывшая учительница, пенсионерка Наталья Сапьян из города Ялуторовск Тюменской области. Живёт в доме, построенном 150 лет назад. Туалет во дворе, газа нет, печь развалилась. Выручал обогреватель, валенки и шуба – спала одетой. Зимой холодильник не включает – на кухне при минусовой температуре всё и так замерзает. Вода, которую приходится возить с колонки, в бидоне покрывается корочкой льда. Дочь окончила школу, учится в другом городе в институте, сын пошёл в армию контрактником, но они приписаны к этому бараку, это их родной дом. Другого жилья у них нет.
Однажды Наталью принял заместитель главы города Ялуторовска Столбов и предложил 50 000 рублей для решения её проблем. Она отказалась – такие деньги проблему не решат, благоустроенное жильё на них не купить. Неоднократно обращалась к президенту, прокурорам, депутатам, ходила в суды. Почту из Москвы с требованием разобраться пересылали в городскую администрацию, а та строчила небылицы. В одном ответе наверх местные чиновники отчитались, что якобы жалобщице уже выдан жилищный сертификат, в другом – что она получила достаточную денежную помощь, в третьем сообщили, что её жилая площадь превышает нормы Тюменского жилищного законодательства и ничего ей не положено.
На самом деле ей предлагали в 2014 году переехать в дом престарелых. Потом предложили квартиру, в которой уже жила мать с детьми. Наталья должна была сама выселить это семейство. Конечно, от таких предложений учительница отказалась. Не согласилась и на переезд в квартиру маневренного фонда, боясь, что из временного она превратится в постоянную.
27 декабря вышла в одиночный пикет у администрации города. Уже в этом году три дня провела в одиночном пикете у здания правительства Тюменской области. На плакате было написано: «Хватит пускать пыль в глаза, когда расселите жильцов аварийного барака?» Наконец её пропустили внутрь здания, и она написала заявление на имя губернатора с просьбой предоставить вне очереди квартиру по госпрограмме о переселении из аварийного, ветхого, барачного жилья. Ведь её дом признан судебной экспертизой аварийным и грозит обвалом из-за крена, превышающего нормы в 13 раз.
Наталье Сапьян повезло. Благодаря вмешательству Общероссийского народного фронта ей пообещали отремонтировать печь, заменить окна, а к 31 декабря 2022 года предоставить благоустроенную квартиру.
В лютые морозы Наталью Сапьян приютила в своей квартире незнакомая женщина, через интернет собирали деньги для независимой экспертизы барака. У нас, к великой радости, простые люди не растеряли внутреннее тепло и отзывчивость, почему же у властной элиты, которая живёт с нами на одной земле, такие чёрствые души?
Путин в своём послании одной из главных задач назвал повышение благосостояния. Но чтобы побороть бедность, чтобы страна развивалась, чтобы была сплочённой большой семьёй, нужно начать воспитывать прежде всего чиновников, а для этого нужно за оскорбительные выражения в отношении рядовых граждан, за враньё, за многочисленные отписки уже вводить для них наказания.
Невыполнение чиновниками на местах своих обязанностей перед людьми происходит повсеместно. Мало того, первые вообще и людей-то перед собой не особо видят, считают обращающихся к ним граждан второсортными что ли. Неужели немудрено власть имущим, что это ведь они сами своим ничегонеделанием создают людской поток недовольных и уже не знающих к кому пойти за помощью граждан? А последние уже просто не могут терпеть весь этот предлагаемый им беспредел. Сытый голодного не разумеет – мудрое выражение, точно подходящее к некоторым чиновникам, которым власть и материальный достаток напрочь заменили человечность, сострадание и совесть.
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