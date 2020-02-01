Владимир Жириновский в новогодние праздники выступил в роли барина, раздавал на Красной пло­щади тысячерублёвые ку­пюры, приговаривая: «Дети, инвалиды, кто ещё? Сиро­ты, крепостные, холопы...» Комиссия Госдумы по во­просам депутатской этики заинтересовалась данным инцидентом и намерена вынести его на обсуждение. А чего разбираться? Тебя оскорбляют, а ты молчишь, значит, неполноценный гражданин, крепостной, холоп.

Стали уже притчами во язы­цех две смешные подвижки в помощь простым людям – разрешение на сбор валежника и бесплатные туалеты. Спасибо, конечно, вот только одновременно повысили налоги и ввели новые штрафы. «Нищеброды» богаче и счастли­вее не стали. Реакция чинуш на проблемы простых граждан – нередко только унижение.

Ярославский депутат Дми­трий Петровский предложил отменить в России пенсии по старости: «Мы привыкли сидеть у государства на шее, привыкли, что оно нам что-то должно».

Глава одного из подраз­делений Роскосмоса Стани­слав Жарков в ходе дискуссии в социальной сети оскорбил, обозвав их «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъ­езде и орёт по ночам».

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают исклю­чительно «тунеядцы и алка­ши», поскольку «эти люди сами виноваты в своём материаль­ном положении».

Такие кадры никогда не будут решать проблемы и нужды простого человека. Униженные и оскорблённые люди, не найдя защиты на местах, пишут пре­зиденту, обращаются к нему, как к богу. Миллионы жалоб приходят в приёмную прези­дента, а их порой отправляют назад, тем, на кого жалуются. Я долгое время руководил обще­ственной приёмной Московской Хельсинкской группы. К нам приходили обессиленные от поисков справедливости люди, приносили килограммы раз­личной переписки. Мы подклю­чали к делу нужные инстанции, знакомых депутатов, прессу. У меня есть приятель, Борис Кудашкин, который, к нашему счастью, работал тогда в при­ёмной президента. Один зво­нок от него какому-нибудь мэру, пэру – и вопрос решался сра­зу, улаживался трудовой кон­фликт, разоблачался милицей­ский наезд, выделялась срочно человеку квартира, комната. Эта чиновничья братия боится голо­са сверху.

От безысходности у нас появились миллионы «Ванек Жуковых». Потеряв возмож­ность как-то обороняться от чиновников, работодате­лей, люди пишут президенту. И слышится по всей России: «Спаси нас, Владимир Влади­мирович, от нахального хозяи­на, зарвавшегося чиновника, от несправедливости».

Пятнадцать лет обивала чиновничьи пороги бывшая учительница, пенсионерка Наталья Сапьян из города Ялу­торовск Тюменской области. Живёт в доме, построенном 150 лет назад. Туалет во дво­ре, газа нет, печь развалилась. Выручал обогреватель, валенки и шуба – спала одетой. Зимой холодильник не включает – на кухне при минусовой темпера­туре всё и так замерзает. Вода, которую приходится возить с колонки, в бидоне покрыва­ется корочкой льда. Дочь окон­чила школу, учится в другом городе в институте, сын пошёл в армию контрактником, но они приписаны к этому бараку, это их родной дом. Другого жилья у них нет.

Однажды Наталью принял заместитель главы города Ялу­торовска Столбов и предложил 50 000 рублей для решения её проблем. Она отказалась – такие деньги проблему не решат, благоустроенное жильё на них не купить. Неоднократ­но обращалась к президенту, прокурорам, депутатам, ходила в суды. Почту из Москвы с тре­бованием разобраться пересы­лали в городскую администра­цию, а та строчила небылицы. В одном ответе наверх местные чиновники отчитались, что якобы жалобщице уже выдан жилищный сертификат, в дру­гом – что она получила доста­точную денежную помощь, в третьем сообщили, что её жилая площадь превышает нормы Тюменского жилищно­го законодательства и ничего ей не положено.

На самом деле ей предлагали в 2014 году переехать в дом пре­старелых. Потом предложили квартиру, в которой уже жила мать с детьми. Наталья должна была сама выселить это семей­ство. Конечно, от таких пред­ложений учительница отказа­лась. Не согласилась и на пере­езд в квартиру маневренного фонда, боясь, что из времен­ного она превратится в посто­янную.

27 декабря вышла в одиноч­ный пикет у администрации города. Уже в этом году три дня провела в одиночном пикете у здания правительства Тюмен­ской области. На плакате было написано: «Хватит пускать пыль в глаза, когда расселите жиль­цов аварийного барака?» Нако­нец её пропустили внутрь зда­ния, и она написала заявление на имя губернатора с просьбой предоставить вне очереди квар­тиру по госпрограмме о пересе­лении из аварийного, ветхого, барачного жилья. Ведь её дом признан судебной экспертизой аварийным и грозит обвалом из-за крена, превышающего нормы в 13 раз.

Наталье Сапьян повезло. Благодаря вмешательству Общероссийского народного фронта ей пообещали отре­монтировать печь, заменить окна, а к 31 декабря 2022 года предоставить благоустроенную квартиру.

В лютые морозы Наталью Сапьян приютила в своей квартире незнакомая женщи­на, через интернет собирали деньги для независимой экс­пертизы барака. У нас, к вели­кой радости, простые люди не растеряли внутреннее теп­ло и отзывчивость, почему же у властной элиты, которая живёт с нами на одной земле, такие чёрствые души?

Путин в своём послании одной из главных задач назвал повышение благосостояния. Но чтобы побороть бедность, что­бы страна развивалась, что­бы была сплочённой большой семьёй, нужно начать воспи­тывать прежде всего чинов­ников, а для этого нужно за оскорбительные выражения в отношении рядовых граждан, за враньё, за многочисленные отписки уже вводить для них наказания.

Невыполнение чиновниками на местах своих обязанностей перед людьми происходит повсеместно. Мало того, первые вообще и людей-то перед собой не особо видят, считают обращающихся к ним граждан второсортными что ли. Неужели немудрено власть имущим, что это ведь они сами своим ничегонеделанием создают людской поток недовольных и уже не знающих к кому пойти за помощью граждан? А последние уже просто не могут терпеть весь этот предлагаемый им беспредел. Сытый голодного не разумеет – мудрое выражение, точно подходящее к некоторым чиновникам, которым власть и материальный достаток напрочь заменили человечность, сострадание и совесть.

По инф. lgz.ru

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