Пенсионерка пикетирует тюменскую власть. Революционерка? Да нет, тепла хочет!

Жительница Ялуторовска второй день выходит на пикет к зданию правительства Тюменской области.

Как сообщает "Новая газета", пенсионерка Наталья Сапьян по несколько часов при 15-градусном морозе стоит с плакатом «Я замерзаю в неотапливаемом неблагоустроенном жилище».

По словам женщины, в минувшем году госэкспертиза признала ее дом барачного типа аварийным в связи с угрозой обрушения из-за критического крена. Независимая экспертиза также выявила поражение грибком большинства стен. Сапьян рассказала, что в доме нет водоснабжения, канализации, отопления. Старинная печь разрушена и ремонту не подлежит.

Пенсионерка рассказала, что без обогревателя дома температура такая же, как на улице: минус 15 градусов на кухне и минус десять в комнате. С 2008 года ей обещают разобраться в ситуации, но результатов нет. Тюменская областная прокуратура официально ответила женщине, что жилье ей предоставят к 2029 году в порядке очереди.

Полицейские пригрозили пикетчице задержанием, но она не боится: «Ну и пусть меня тогда заберут, я ночью в бараке сплю полуживая от холода, так хоть погреюсь у них».

Наверное, благодаря всероссийскому шуму и позору на голову тюменских властей - пенсионерке удастся решить свою бытовую проблему в сфере ЖКХ... Но в том-то и дело, что такая история могла бы приключиться в любом конце огромной страны. Повсеместно вспыхивают скандалы, когда чиновники не выполняют своих обязанностей перед рядовыми людьми, плюют на их нужды... А люди уже не могут молчать, в них просыпается желание защищать свои права! Немудрено, что социологи фиксируют: 7 из 10 опрошенных не верят в совпадение интересов властей и народа. А вы?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ