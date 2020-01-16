Постановления властей помогут исключить страдания животных?! Навряд ли

Вот уже второй год подряд Дед Мороз приносит под Новый год подарки братьям нашим меньшим.

27 декабря 2018 года был подписан закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (498-ФЗ). А 30 декабря 2019-го председатель правительства Дмитрий Медведев подписал два постановления, которые впервые регламентируют содержание зверей в культурно-зрелищных целях и определяют порядок получения лицензии для занятия этой деятельностью. «Культура» поговорила с разработчиками документов об актуальных для питомцев проблемах и том, как нововведения могут отразиться на людях в наступившем году.

Российское общество давно беспокоит жестокость содержания и обращения с животными. Поэтому появление закона об ответственном обращении с животными в 2018 году и недавние постановления от 30 декабря 2019-го — не случайны.

По мнению координатора общественной организации «Голоса за животных» Оксаны Даниловой, большая часть населения выступает против эксплуатации животных в цирках, дельфинариях, океанариумах, контактных зоопарках. Поэтому от 498-ФЗ многие ожидали полного запрещения шоу с животными в шапито, передвижных зверинцах, дельфинариях, а также контактных зоопарков в торговых центрах.

— К сожалению, этого не произошло, и зоозащитные организации совместно с биологами разработали поправки к новому закону, которые улучшили бы условия содержания и использования животных. Так, появились последние постановления «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», которые приняты 30 декабря 2019 года. Они хотя и не полностью исключают страдания животных, но хоть немного уменьшают их, — рассказывает Оксана Данилова.

В этих документах прописаны размеры вольеров, методы дрессуры, общественный контроль с помощью 24-часовой онлайн-трансляции с видеокамер, размещенных во всех помещениях с животными. Однако эксперт считает, что в постановлениях не были учтены поправки от зоозащитных организаций, экспертов-биологов, этологов, зоопсихологов.

— В постановлении прописаны чудовищно тесные клетки и вольеры для «цирковых» животных. Например, размер клетки для львов и тигров 2,1х1,3х1,3 метра. Размер клетки для белых медведей 2,4х1,5х1,7 метра. Размер клеток для бурых медведей в среднем еще меньше. Чтобы понять, что могут чувствовать животные, находясь практически обездвиженными в течение примерно 23 часов в сутки, попробуйте представить себя запертыми в туалете на всю свою жизнь, — делится Данилова. — Поэтому, если мы считаем животных чувствующими существами — а это прописано в 498-ФЗ — хотим быть гуманными с ними, то необходимо как минимум в несколько раз увеличить размеры вольеров для животных. Если уж цирковое лобби не дает закрыть цирки.

Многие зоозащитники действительно считают, что цирки должны быть закрыты, однако с этим мнением не согласна директор Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина, участвовавшая в разработке постановлений. Она полагает, что добросовестные цирки должны остаться, а ссылка на европейский опыт закрытия цирков некорректна.

— Если уж говорить о европейском опыте, на который любят ссылаться зоозащитники, требующие закрытия цирков, то стационарные цирки там не закрывались, потому что были только передвижные. Добросовестные цирки сами страдают от шапито, где плохо содержатся животные. Создается клише, что во всех цирках животных мучают, но это не так. Знаю о том, что цирковое сообщество по своей инициативе готовит новый регламент, по которому цирк и дрессировщик будут обязаны содержать животное, «вышедшее на пенсию», — говорит г-жа Матюшина. — Другое дело, что еще предстоит работа над методическими рекомендациями по содержанию животных, какие вольеры должны быть, какое кормление.

Напомним, что, по закону об ответственном обращении с животными, с 1 января 2020 года контактные зоопарки в торговых центрах запрещены, их владельцы должны пристроить животных либо содержать до конца жизни. Все эксперты согласились, что это правильно. Однако, скорее всего, требования закона не будут соблюдаться, и звери просто-напросто окажутся на улице. Только в одной Москве 56 контактных зоопарков в торговых центрах.

Закон приняли, а животных куда девать?

И это самый главный вопрос — куда денутся животные из организаций, которые не смогут получить лицензию. Работающая над поправками в законодательные акты, связанные с содержанием животных, руководитель Общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество» Валерия Аверкиева рассказывает, что уже с середины прошлого года, после принятия 498-ФЗ, стали массово закрываться передвижные зоопарки и цирки, контактные зоопарки.

— Каждый день приходится решать вопрос, куда девать животных из такого рода заведений. Пока удается пристраивать, но некоторые животные попадают на улицу, их просто выбрасывают, и они погибают. Или не могут найти себе пищу, или идут к людям. Потому что «заключенный», проживший больше года в неволе, плохо адаптируется. Волк, выпущенный из вольера, пойдет в город к людям, от которых он получал питание. В таком случае вызывается отлов и таких животных отстреливают. Это делается для обеспечения безопасности по бешенству, тут никто рисковать не будет, — делится собеседница «Культуры».

Как ни парадоксально, но сегодня требования о том, чтобы животных выпустили из неволи, оборачиваются для них смертью. Стоит вспомнить случай с косатками из бухты Средней под Находкой на Дальнем Востоке. По словам Аверкиевой, некоторые из них уже погибли, это подтвердили данные с GPS, остальные в отсутствии кормовой базы и навыков охоты тоже, скорее всего, погибнут.

Вероника Матюшина считает, что зоозащитники — еще одна проблема в сфере защиты прав животных.

— Подавляющее большинство из них не имеют профильного образования, зато обладают своеобразным взглядом на животных, проецируя на них человеческие представления и игнорируя психофизику животного. В результате такого антропоморфного взгляда часто звучат предложения усыпить животных при закрытии, например, зоопарков. Ведь такие животные в естественной среде не выживут, а пристроить их некуда. Недавно мне пришлось взять кредит, чтобы выкупить 50 питомцев из контактного зоопарка, но таких зоопарков десятки, — делится директор центра «Феникс».

Для того чтобы нивелировать последствия закрытия ряда зоопарков и цирков, Российское биологическое общество ведет работу с Росприроднадзором по созданию сети реабилитационных центров. С нуля их создать невозможно, поэтому предлагается поддерживать центры, которые уже существуют. Выделить им землю на территории заповедников или заказников, организовать систему грантов, решить юридические вопросы. Потому что сейчас люди спасают и содержат краснокнижных животных на свой страх и риск. Не редки случаи, когда на них просто заводят уголовные дела за незаконный оборот краснокнижных животных.

Российский гороскоп для бездомных животных

Прогнозируя развитие событий, опрошенные «Культурой» эксперты считают, что наступивший год будет непростым. Валерия Аверкиева полагает, что люди «взвоют от стай бездомных собак», поскольку теперь закон требует, чтобы бездомных собак после стерилизации и вакцинации отпускали обратно.

— Но стерилизация убирает только половую агрессию. Ни территориальную, ни пищевую агрессию она не убирает. А, по мнению кинологов, большая часть безнадзорных собак не социализируется. Взвоют люди и от количества животных, которых выбросят на улицы закрывшиеся контактные зоопарки и цирки. Скоро докатится волна до Северного Кавказа, будут выбрасываться львы и тигры. Так что закон и подзаконные акты нужные, но сначала надо было придумать, куда девать зверей, а потом уже закрывать контактные зоопарки, — говорит она.

Вероника Матюшина добавляет, что бродячие собаки должны находиться в приютах, и так делают во всем мире, самое важное сейчас — формировать культуру отношения к животным.

А по мнению Оксаны Даниловой из организации «Голоса за животных», российское общество продолжит бороться за полный запрет на вылов и использование всех китообразных в неволе и потребует полного запрета на использование зверей ради развлечений.

Как живут животные с человеком, читайте здесь:

По инф. portal-kultura.ru

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