И не надо "старородящими" обзывать!

Рождаемость в России продолжает снижаться, а возраст рожениц — повышаться. Росстат отметил, что чаще всего в 2018 году рожали женщины, которым исполнилось 30 лет.

По данным ведомства, падение рождаемости в 2018 году составило 5,1%. Это вполовину меньше показателя 2017 года, когда рождаемость упада на 10,5%, но показатель все равно тревожащий. Так, за прошлый год родились 1,604 млн детей — самое малое количество с 2006 года.

Лидером по рождаемости стала Москва, в которой родились 132,1 тысяч человек. В остальных регионах число новорожденных оказалось меньше 100 тысяч. В Московской области родились 83 тысячи детей, в Краснодарском крае — 64,5 тысячи, в Санкт-Петербурге — 64 тысячи. Замыкает пятерку лидеров Тюменская область, в которой в 2018 году родились 50 тысяч человек.

Росстат отметил, что самый активный детородный возраст увеличился на год и стал равен 30 годам. На тридцатилетних матерей в 2018 году пришлось 7,1% всех новорожденных в стране — 114543 малышей. Больше всего первенцев родили женщины в возрасте 26 лет, но в 2018 году таких детишек стало 7,7% вместо 8,4% в 2017 году. Данные опубликованы на сайте Росстата.

По мнению директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, более поздний возраст рождения детей — это мировая тенденция, которая пришла в Россию с небольшой задержкой.

«Во всем мире этот тренд начался еще раньше, до нас эта тенденция дошла позднее, примерно с середины 1990-х годов. Женщины лучше правительства знают, когда им рожать. В конце концов, важно, сколько детей родит женщина за свою жизнь, а не то, в каком возрасте она это сделает», — сказал он (цитата по РБК).

Вишневский заверил, что это естественное следствие изменения стратегии жизненного поведения. Женщины заинтересованы в получении образования и достижении определенного уровня достатка прежде, чем решаются заводить ребенка. Профессор также отметил, что набирают популярность вспомогательные репродуктивные технологии, которые позволяют не спешить с рождением ребенка.

Российские власти тоже предлагают материальную поддержку в случае, когда в семье возникают проблемы с зачатием. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» предусмотрено расширение программы экстракорпорального оплодотворения.

«Достаточно большой объем средств федерального бюджета (53,7 млрд рублей в 2019–2024 годах) направляется на поддержку семей, которые имеют сложности с рождением детей. Это позволяет финансировать более 70 тысяч циклов ЭКО ежегодно», — рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью ТАСС. Он отметил, что программа востребована.

В 2018 году ввели новые меры для стимуляции рождаемости, в частности, ежемесячную выплату для семей, в которых появляется первый ребенок. По словам Максима Топилина, эта программа, наконец, получила должную огласку и ею воспользовались около 350 тысяч семей.

«Сегодня программа выходит на совершенно другой уровень: уже более 350 тысяч семей с невысокими доходами получают выплаты, но все равно этого недостаточно, потому что программа охватывает чуть более 40% семей, в которых родились первые дети. Так происходит потому, что есть ограничитель: право на пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход — не более полутора прожиточных минимумов. Мы считаем, что большее количество семей должно входить в эту программу. И президент сказал в своем послании о том, что планку необходимо поднять до двух прожиточных минимумов», — объяснил министр.

По его словам, правительство внесло в Государственную Думу законопроект о расширении числа получателей подобных выплат.

«Мы рассчитываем, что депутаты примут его уже в текущую сессию. Тогда с 1 января 2020 года в программу смогут войти практически 70% семей, в которых родился первый ребенок. Для семьи очень важно получать такую поддержку: пособие в среднем по стране составляет уже 11,2 тысячи рублей в месяц», — подчеркнул Топилин.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в большинстве (ОЭСР) стран-членов организации средний возраст рождения детей равен 30 годам и выше. В США это показатель составляет 26,6 года, в Южной Корее — 31,4 года.

Устойчивое снижение рождаемости в стране нельзя назвать неожиданным фактором, всё было вполне предсказуемо ещё пару десятков лет назад. Виной тому и демографическая яма 90-х, и снижение уровня доходов населения.Понятно, что необходимы стимулирующие выплаты и задумка поднять порог до двух прожиточных минимумов в случае с ежемесячной выплатой при рождении первого ребёнка — вполне себе обоснованная. Кроме того, чиновники выступили с заявлением об увеличении размера маткапитала. Со следующего года сумма составит 470 тысяч рублей.

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