Так всё-таки почему стали меньше рожать? Власти пытаются найти ответы

В последний день Петербургского международного экономического форума эксперты обсудили причины демографического провала в России, из которого страна не может выбраться вот уже несколько лет. По мнению первого замглавы Минтруда РФ Алексея Вовченко, основная причина снижения рождаемости — низкие зарплаты населения.

«Мы объясняем: вот пришло новое поколение, стало меньше девушек фертильного возраста, и это число будет стремительно уменьшаться: к 2033 году на четверть. Но это причина не главная. Мы связываем причину с уровнем доходов нашей семьи. Мы распространили меры поддержки на второго, третьего и последующих детей, но этого мало, нужен мощный "буст". Сейчас мы на пороге каких-то мощных мер стимулирования рождений. И нужен такой же "буст" в росте уровня доходов в принципе наших граждан», — приводит его слова ТАСС.

Однако, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, проблема заключается не только в деньгах, но и в ценностях современных россиян.

«Мы теряем детей даже незачатых: дети, которые могли родиться, но их даже не задумали, потому что так настроен человек, он настроен на одного ребенка или на двоих, но не на шестерых. У него такое мировоззрение, или он так себя видит. Ни в коем случае нельзя подменять понятия и говорить, что если мы сейчас увеличим пособия, то решим вопрос о демографии», — подчеркнула она.

Ее поддержала председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, которая отметила, что среди молодежи популярны «чайлдфри».

«Сегодня уже сформировалась целая прослойка молодежи, которая считает абсолютно нормальным — это к вопросу о счастье — не иметь детей вообще. Эта пропаганда эгоцентризма в наибольшем выражении, когда люди думают только о себе и даже не хотят помыслить о каких-то неудобствах, связанных с рождением даже одного ребенка. Это страшно. Для нас, педиатров, это кошмар», — приводит ее слова «Газета.ру».

Специалисты отмечают, что часто мер государственной поддержки недостаточно, чтобы исправить ситуацию. Это показала практика 1990-х и 2000-х годов, когда системы выплат не повлияли на увеличение рождаемости. Об этом пишет «Новый День» со ссылкой на представителей Института географии РАН.

«Все было переложено на регионы полностью. Стали вводить адресную поддержку, критерии бедности. При этом постепенно снижался уровень расходов государства на поддержку семьи, к концу 90-х сформировалась задолженность около 30 млрд рублей, в некоторых регионах по три года не выплачивались пособия. Ситуация достигла катастрофического уровня. В послании президента Федеральному собранию проблема демографии была номер один. В 2007 году была создана Концепция демографического развития до 2025 года. Родовые сертификаты, увеличение размеров пособий ухода за ребенком, материнский капитал и частичная компенсация оплаты детсадов. Но, несмотря на кажущуюся масштабность этих мер, этого недостаточно для молодых семей для принятия решения завести детей. Большое число детей – теперь один из факторов бедности в нашей стране», – сказала старший научный сотрудник Института географии РАН Татьяна Бородина.

Экономист Игорь Николаев в колонке для сайта «Эха Москвы» напомнил про известный аргумент о том, что

«материальное благополучие не спасает, что низкая рождаемость – это беда всех высокоразвитых стран». Однако, по его словам, «именно с начала 2000-х годов, когда на фоне бешено растущих мировых цен на нефть доходы людей ощутимо выросли, стали очевидны и демографические успехи».

«Нельзя сказать, что власти ничего не делают для исправления ситуации. Нацпроект "Демография" предусматривает в этом отношении много правильных мер. Но факт есть факт. Сегодня естественная убыль населения стремительно нарастает. Значит, не работают эти меры. Значит подход "вот родите ребенка — мы вам пряник дадим" недостаточен (да и "пряники", честно говоря, могли бы быть и побольше). Просто "купить больше деток" не получается», — написал он.

Ранее на проблемы демографии указывали представители Госдумы РФ. Депутаты считают, что снижение рождаемости и повышение смертности — это эхо 90-х годов.

«Демографическая яма, на наш взгляд, — прямое следствие русского креста 90-х годов, но — увы. 90-е в этом плане никуда не ушли: остались и продолжают действовать такие долговременные факторы, как дисбаланс производительных сил, перекос рынка труда, деградация социальной сферы, особенно в селе и малых городах, и к этому добавилась еще и пенсионная реформа», — цитирует портал Newdaynews депутата Николая Осадчего.

Напомним, по данным официального сайта Росстата, за январь-март 2019 года в России родилось 355,2 тысячи человек, это на 35,7 тысячи человек меньше, чем за такой же период 2018 года (390,9 тысячи человек). Умерло за первые три месяца этого года 461,9 тысячи человек – против 478,2 тысячи за аналогичный период 2018 года. Таким образом, по официальным данным естественная убыль населения в России за первый квартал этого года составила уже 106,7 тысячи человек.

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То, что в стране наблюдается устойчивое снижение рождаемости, не может не тревожить. Думаем, здесь нет какой-то одной причины, проблему нужно рассматривать комплексно. Но главное, всё-таки, это снижение уровня доходов. Конечно, есть определённая прослойка молодёжи, которая в принципе не хочет заводить детей, но таких молодых людей и девушек меньшинство. Поэтому властям надо навести порядок в экономическом секторе, поднять уровень жизни населения. Пока же чиновники выступили с заявлением об увеличении размера маткапитала . Со следующего года сумма составит 470 тысяч рублей. Представители РПЦ предложили и вовсе для улучшения демографии запретить аборты , но Минздрав выступил решительно против. Аргументы приводит серьёзные: может вырасти материнская и младенческая смертность . Поэтому вопрос нужно решать по-другому. А как ваши дети и внуки? Сколько детей по их мнению сейчас должно быть в семье? Обсудите с ними!

Polit.ru

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