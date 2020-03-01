ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

70-летняя нейрофизиолог Джина Риппон не видит смысла в вопросах о мужском и женском мозге. Разницы нет!
Рафа де Мигель, inopressa.ru   
01 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

"(...) Джина Риппон, профессор в области когнитивной нейровизуализации в Астонском университете в Бирмингеме (Великобритания) не выносит, когда ей говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. "И мужчины, и женщины с планеты Земля", - отвечает 70-летняя исследовательница, вызвавшая потрясение в научном сообществе своей книгой "Гендер и наш мозг", опубликованной в августе 2019 года издательством Pantheon Books" , - пишет Le Figaro.

Вопрос о том, существует ли мужской или женский мозг, не имеет смысла

"(...) Больше не имеет смысла задаваться вопросом, является ли мозг женским или мужским. Если посмотрите на все данные, собранные на примерах изучения тысяч мозгов, то получите вывод о том, что большая часть данных по представителям двух полов в значительной степени пересекается и совпадает", - утверждает Риппон.

"(...) Предубеждения сохраняются и сегодня. В своей книге я называю это "поиском разницы". Вот откуда все это началось. Разница всегда принималась как должное. Никто никогда не задумывался, действительно ли у мужчин и женщин разные мозги. Это считалось само собой разумеющимся. Поскольку женщины и мужчины занимали разные места в обществе, ученые, которые начали интересоваться мозгом, сразу же попытались показать, откуда взялась эта разница. Поставить под сомнение существующее положение вещей казалось немыслимым. Женщины считались низшими существами, и речь шла о том, чтобы найти способ продемонстрировать, что их мозг уступает мужскому", - указывает исследовательница в интервью Le Figaro.

"(...) Некоторые женщины сами утверждают, что у них более эмпатическое мышление или что они лучше одарены в плане создания социальных связей. И они пытаются убедить все эти "скучные" и "не женские" предприятия в том, что им нужны более сопереживающие сотрудники. Но знаете, если вы просто являетесь женщиной, то это не означает автоматически, что вы проявляете больше эмпатии и чуткости", - подчеркивает собеседница издания.

"(...) Когда, например, мы рассматриваем патологии нашего общества, такие как депрессивные эпизоды или расстройства пищевого поведения, а также уровень самоубийств среди молодежи, мы обнаруживаем, что созданные нами универсальные стереотипы не так хорошо срабатывают для всех людей. Когда вы перестанете задаваться вопросом, существует ли мужской и женский мозг, вы сможете начать изучать влияние, которое общество оказывает на развивающийся мозг. Потому что именно в этом кроется причина всех предполагаемых нами различий", - рассуждает эксперт.

"(...) Маленькие мальчики и девочки играют в разные игры, и было доказано, что это оказывает огромное влияние, мы смогли отследить его с течением времени. Я думаю, что в XXI веке индустрия игрушек гораздо более гендерная, чем раньше. У детей, которые играют в конструктор Lego, развиваются пространственные навыки, которые могут привести их к научным исследованиям и профессиям, связанным с наукой. Когда мы обнаруживаем различия между полами с точки зрения пространственных способностей, необходимо задать вопрос: какой тип обучения получили люди, за которыми мы наблюдаем в данной области? Если вы сосредоточитесь на этом вопросе, то обнаружите, что различия между полами исчезают", - анализирует Риппон.

"(...) Мозг действительно проницаем и податлив. Поведение имеет большое значение, и оно закладывает очень прочную основу. Если вы изначально относитесь к мальчикам и девочкам по-разному, то результат окажется весьма предсказуемым. На мой взгляд, дети являются "фантастическими гендерными детективами". Они спрашивают себя, чего от них ждут как от мальчика или девочки. И стараются изо всех сил принадлежать к той группе, которая была им предписана. Раз маленькие девочки должны быть аккуратными и осторожными, а маленькие мальчики жесткими и смелыми, то они сделают все, лишь бы подпасть под эту категорию", - указывает собеседница издания.

Еще интересное по теме:

Перевод Inopressa.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 