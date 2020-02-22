С крупными обезьянами мы схожи ассиметрией мозга. Родня!

«(...) Наш мозг не совсем симметричен. Долгое время считалось, что он стал асимметричным, потому что наши основные когнитивные функции характеризовались функциональной асимметрией. Прекрасным примером является язык: у подавляющего большинства людей он в основном обрабатывается левым полушарием», — пишет Le Monde.
«Также долгое время считалось, что такая асимметрия является прерогативой человеческого мозга. Следует пересмотреть столь неуемную гордыню. Потому что исследование, опубликованное 14 февраля в журнале Science Advances, показывает, что мы разделяем эту асимметрию мозга с гориллами и орангутанами», — указывает автор статьи Флоранс Розье.
«Асимметрия мозга предшествовала появлению человека, — подчеркивает Жан-Жак Хюблен, директор отдела эволюции человека в Институте эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге (Германия), являющийся соавтором исследования. Поэтому мозг развивался не по причине разделения задач между нашими двумя полушариями. „Произошло обратное. Люди извлекли выгоду из этой предшествующей асимметрии для развития функциональной асимметрии мозга в применении к своим моторным и когнитивным функциям“. Произошло более эффективное распределение задач», — говорится в статье.
«(...) По сути, у человека «передняя часть правого полушария немного выступает влево, а задняя часть левого полушария немного выступает вправо», — резюмирует Паоло Бартоломео, невролог и директор по исследованиям в Институте. головного и спинного мозга (ICM) в госпитале Питье-Сальпетриер в Париже, который не участвовал в исследовании.
«Чтобы оценить эту асимметрию, авторы проанализировали внутреннюю полость черепа у людей и приматов. Этот «эндокраниум» раскрывает общую форму мозга. Немецкая группа исследовала эндокраны 95 человека разумного (из Африки, Азии, Европы и Америки), 47 шимпанзе, 43 горилл и 43 орангутана. Эти образцы были получены из анатомических коллекций университетов Лейпцига и Вены (человеческие черепа) или из музеев естественной истории (в Нью-Йорке, Вашингтоне, Вене, Берлине, Берлине, Лейпциге и Лондоне).« — указывает издание.
«(...) В результате было показано, что степень асимметрии в мозге сопоставима у людей, горилл и орангутанов, — передает журналистка. — В частности, церебральная асимметрия была обнаружена у трех изученных крупных человекообразных обезьян. Но удивительно то, что мозг шимпанзе, нашего ближайшего двоюродного брата, имеет меньшую степень асимметрии. «Шимпанзе долгое время был нашим единственным ориентиром. Однако его мозг заметно менее асимметричен, чем у других приматов. Этим объясняется то, почему асимметрия долгое время считалась отличительной чертой человеческого мозга».
«(...) Крупные человекообразные обезьяны — кроме шимпанзе — демонстрируют сильную церебральную асимметрию. Человек немного освобождается от этой схемы. Это признак большей пластичности мозга», — указывает Жан-Жак Хюблен. Наш вид также характеризуется повышенным развитием мозжечка. Однако эта область мозга контролирует не только координацию движений. «Благодаря многочисленным связям с неокортексом мозжечок также вмешивается в наши социальные взаимодействия, наши символические представления, системы вознаграждения...», — отмечает Жан-Жак Хюблен.
«(...) В нормальных условиях оба наши полушария взаимодействуют почти во всех наших когнитивных функциях», — уточняет Паоло Бартоломео. Но часто, и вправду, наблюдается небольшое доминирование одного из них, в зависимости от каждой задачи. Таким образом, «наше правое полушарие слегка превалирует в контроле над вниманием, эмоциями, распознаванием лиц, ориентацией в пространстве, музыкальной чувствительностью или творчеством».
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«(...) Наш мозг не совсем симметричен. Долгое время считалось, что он стал асимметричным, потому что наши основные когнитивные функции характеризовались функциональной асимметрией. Прекрасным примером является язык: у подавляющего большинства людей он в основном обрабатывается левым полушарием», — пишет Le Monde.
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