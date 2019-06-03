"Пьянство для русского человека — потребность культурная"

Русские люди с давних времен любили даже не употреблять, а злоупотреблять спиртными напитками. Однако причиной тому была не физическая тяга к алкоголю. Объяснение носит, как ни странно, культурный характер.

Этой точки зрения придерживается историк Даниил Коцюбинский.

«Пьянство для русского человека — это не состояние алкогольного опьянения, а единственный способ почувствовать себя свободным, причем не только идеологически, но и социально. Пьянство — потребность не физиологическая, а цивилизационная, культурная. Потому что именно так русский человек достигал состояния той свободы, которой ему не хватало во время трезвой части его жизни», — рассказал Коцюбинский.

Алкоголь в те времена был двух видов: для народа — пиво, а для богатых — медовуха. Однако ее производить и продавать могли только дворяне.

Также историк рассказал и о других особенностях жизни московитов. Так, по словам эксперта, почти никто из жителей Москвы XV—XVII веков не умел писать и читать. А если и умели, то мемуаров не оставляли. Поэтому все, что мы знаем о России того периода, известно со слов иностранцев.

Первое, по словам зарубежных гостей, что бросалось в глаза: Москва представляла собой не город, а большую деревню. Иностранцы отмечали отвратительное состояние дорог и всеобщую бедность. В частности, у многих дворян даже не было сапог, и они брали в аренду дорогую одежду у знакомых. Что касается образа жизни московитов, то тут тоже было много удивительного.

Об опросах ВЦИОМ: в 2019 году 33% респондентов в России заявили, что не употребляют алкогольных напитков, в 2018 году — 40%, а в 2017 году — 39%.

«Утром они (московиты) стоят на базарах, потом отправляются в таверну есть и пить, а после их уже невозможно привлечь к какому-либо делу», — так описывают в своих мемуарах зарубежные гости то, что увидели в Москве того периода.

Кроме того, гостей столицы поражало абсолютно продажное правосудие, рабское положение людей «от мало до велика», почти безнаказанная продажа детей в рабство, а также тотальная недоверчивость и нечестность.

Изменилось ли в современном обществе изменилось отношение к алкоголю? Увы, скорее нет, чем да. Власти даже задумались о том, чтобы восстановить в стране вытрезвители.Точно также жители нашей страны не против пропустить стакан-другой, это подтверждают и данные статистики. Выпивают время от времени 67% граждан, что, согласитесь, не мало. Пугают только две вещи. Во-первых, что некоторые люди могут позволить себе сесть за руль нетрезвыми. Это очень плохо и должно наказываться максимально строго. Во-вторых, ужасает, когда с бутылкой не расстаются несовершеннолетние. Мысли об этом, похоже, не отпускают и Минздрав. Министерство разработало законопроект, согласно которому крепкий алкоголь можно будет приобретать только с 21 года. Задумка хорошая, но удастся ли её претворить в жизнь?

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Между тем в Москве 1 июня состоялся фестиваль «Православие и спорт», на котором также состоялось обсуждение алкогольной проблематики. Так, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что внутрицерковное отношение к алкоголю «сильно отстает от общественного».

«Серьезнейшая, я считаю, проблема. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: "Ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие». Ничего хорошенького"», — охарактеризовал ситуацию Легойда.

Он напомнил собравшимся о традиции «российских новомучеников» основывать различные общества трезвости и назвал ее «очень актуальной» для нынешней православной церкви.

По инф. rosbalt.ru, Polit.ru

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