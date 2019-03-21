Минздрав предлагает не продавать спиртное до 21 года. А вы поддерживаете?

Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому с 21 года можно будет приобретать крепкий алкоголь. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года».

Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года.

По данным ранее проведенного опроса ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают идею об увеличении возраста продажи алкоголя.

По инф. rosbalt.ru

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