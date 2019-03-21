ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Минздрав предлагает не продавать спиртное до 21 года. А вы поддерживаете?
По инф. rosbalt.ru   
21 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому с 21 года можно будет приобретать крепкий алкоголь. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года».

Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года.

По данным ранее проведенного опроса ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают идею об увеличении возраста продажи алкоголя.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 