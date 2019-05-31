Каждый третий житель России говорит, что не употребляет спиртного вовсе. Поверим?

В России за год на 7 процентных пунктов снизилось число россиян, которые не употребляют алкоголь. Их доля в 2019 году составляет 33%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющие в распоряжении редакции результаты опроса ВЦИОМ.

Выпивают время от времени 67% граждан. 18% респондентов заявили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, 16% — раз в месяц, 6% — несколько раз в неделю. 27% пьют алкоголь реже раза в месяц.

Опрос проводился среди 1 тыс. 600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью.

Тем временем Минздрав предложил запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года». Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года. По данным ранее проведенного опроса ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают идею об увеличении возраста продажи алкоголя.

предложил запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года». Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года. По данным ранее проведенного опроса ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают идею об увеличении возраста продажи алкоголя. Напомним, "перебор со спиртным" является одной из самых очевидных причин высокой смертности в России, особенно среди мужчин

По инф. rosbalt.ru

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