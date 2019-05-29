Принимается закон: за пьянство за рулем — до 15 лет

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания для пьяных за рулем. Это как раз тот случай, когда действия законодателей (не особо отличающихся здравым смыслом) можно только приветствовать!

Согласно изменениям в УК РФ, максимальный срок лишения свободы за совершение ДТП в нетрезвом виде, приведшее к гибели как минимум двух человек, составит от 8 до 15 лет (сейчас до 9 лет). В случае гибели одного человека сажать в тюрьму будут на срок от 5 до 12 лет. Максимальный срок для пьяных водителей, ставших виновниками ДТП, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, составит 7 лет лишения свободы.

Наказание также усилится в отношении тех, кто управляет в нетрезвом виде частными самолетами, яхтами или гидроциклами.

Напомним, ГИБДД также лоббирует такую меру, как конфискация авто у водил, задержанных в нетрезвом виде за рулем повторно (это если без ДТП, а просто обнаружен факт). Эту идею уже поддержала Русская православная церковь.

По инф. rosbalt.ru

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