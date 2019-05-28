Вероника Скворцова: ЗОЖ может быть введен в программу российских школ

Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Известиям» анонсировала возможное введение уроков по здоровому образу жизни в школах с 2020 года.

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«Мы вместе с министерством просвещения готовим обновление образовательно-воспитательных программ. Они будут направлены на создание такой системы ценностей человека, которая включает формирование здорового образа жизни и неприятие деструктивного поведения, вредных привычек», — рассказала министр.

По ее словам, с трех до шести лет детей необходимо обучать основам личной гигиены, в более старшем возрасте — регулированию состояния здоровья. На уроках ЗОЖ российские школьники научатся измерять давление, температуру и пульс, вызывать скорую помощь, а старшеклассники — и проводить мероприятия по самостоятельному оказанию первой медпомощи.

Кроме того, дети получат знания о том, «что делать, если произошел какой-то сбой в организме».

Polit.ru

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