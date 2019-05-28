ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Вероника Скворцова: ЗОЖ может быть введен в программу российских школ
По инф. polit.ru   
28 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Известиям» анонсировала возможное введение уроков по здоровому образу жизни в школах с 2020 года.

Вероника Скворцова: ЗОЖ может быть введен в программу российских школ

«Мы вместе с министерством просвещения готовим обновление образовательно-воспитательных программ. Они будут направлены на создание такой системы ценностей человека, которая включает формирование здорового образа жизни и неприятие деструктивного поведения, вредных привычек», — рассказала министр.

По ее словам, с трех до шести лет детей необходимо обучать основам личной гигиены, в более старшем возрасте — регулированию состояния здоровья. На уроках ЗОЖ российские школьники научатся измерять давление, температуру и пульс, вызывать скорую помощь, а старшеклассники — и проводить мероприятия по самостоятельному оказанию первой медпомощи.

Кроме того, дети получат знания о том, «что делать, если произошел какой-то сбой в организме».

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 