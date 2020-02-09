Фигушка: откуда она взялась и что символизировала изначально?

Жесты мы используем для выражения десятка эмоций. Прогнать, потребовать, позвать, пообещать, отказать, раскаяться, подбодрить, обвинить, простить, благословить, посочувствовать — эти и многие другие действия необязательно сопровождать словами. Но бытовали жесты, которые русские использовали с превеликой осторожностью, потому как тот, кому жест предназначался, мог за оскорбление и по морде смазать.

Фига

Сегодня мы смело сворачиваем фигу, когда хотим поставить точку в споре и четко дать понять оппоненту, что он не получит желаемого. А еще век назад к кукишу прибегали в крайних случаях. Женщины с его помощью наотрез отказывали назойливым ухажерам, при этом непристойный жест усиливался плевком. А еще все от мала до велика отпугивали кукишем нечисть или держали фигу в кармане штанов, чтобы защититься от сглаза.

Почему русские женщины в крайнем случае сворачивали фигу? По одной из версий, жест использовали переселявшиеся на Русь немцы. Кукишем, в конфигурации которого при желании можно разглядеть фаллический символ, немцы наивно пытались соблазнять русских красавиц. Еще одна версия — само слово «фига» произошло от немецкого «fick-fick machen» — традиционного немецкого приглашения к соитию. В русском культурном коде жест считался неприличным в принципе, со временем трансформировавшись в категорическое «нет!».

Как пишет языковед Т. Красикова в статье «Невербальное поведение как отражение национального культурного кода», существует и еще одна версия происхождения нелицеприятного жеста, которая объясняет, как он появился у немцев. В 12 веке император Фридрих Первый Барбаросса был изгнан миланцами, которые посадили правителя не на коня, а на мула, и выпроводили из Милана. Оскорбленный император через некоторое время сумел захватить город и отомстил за унижение. Он заставил каждого горожанина зубами снимать листок фиги с зада мула. Согласно легенде, именно тогда и появилось выражение «выкуси фигу».

Шапку оземь

Одним из способов опозорить человека на Руси считалось срывание головного убора: с женщин — платка, с мужчин — шапки. При наказании плетьми палач сначала сбивал с головы шапку или платок и только потом приступал к экзекуции. С должников шапку сбивали публично, при всём честном народе, и это считалось величайшим позором. У казаков и на Кавказе и сегодня сохранилось отношение к папахе как к символу достоинства, поэтому за сшибленный в горячем споре головной убор легко поплатиться собственной головой, а сам жест равнозначен вызову на поединок.

Однако со временем позорное срывание шапки трансформировалось в жест отчаяния — русские мужики добровольно сбивали и бросали на землю шапку лишь в крайних случаях, при приступах непробудного отчаяния, давая понять: достоинства, чтобы выйти из затруднений, совершенно не осталось.

Скрещенные руки

Современные психологи в один голос уверяют, что скрещенные руки — это жест защиты. Но используют его не только тогда, когда хотят невербально блокировать неприятного собеседника, но и по практическим соображениям — при длительной беседе опущенные вдоль тела руки попросту затекают.

После реформы патриарха Никона 1666 года в церкви со скрещенными руками стояли только старообрядцы. Им и сегодня разрешается скрещивать руки на груди или использовать сокращенную версию этого жеста — переплетать руки на поясе. Традиция скрещивания рук во время молитвы пришла с Востока, где жест буквально значил «Слушаю и повинуюсь». У старообрядцев же поднятие рук выше пояса связано еще и с тем, что всю нижнюю часть тела они считают нечистой. На Шестопсалмии, Причастии и во время прикладывания к Евангелию старообрядцы скрещивают руки на груди, в остальное время держат скрещенными на животе, при этом правая рука поверх левой. Такая поза означает покорность. Со скрещенными на груди руками долгое время изображались святые на иконах, но с петровских времен церковь перестала настаивать на скрещенных руках, а прихожане начали считать этот жест приметой старообрядческой службы.

Тыкать пальцем

Сегодня показывать пальцем на человека считается верхом неприличия. Запрет на этот жест сохраняется со времен древних славян-язычников, которые верили: колдуны якобы передавали свою силу, хватая другого человека за палец, или пытались подчинить себе душу того, за чей палец они ухватились. Историк-этнограф Денис Ляпин в «Очерках этнографии Верхнего Подонья» указывает, что запрет тыкать пальцем в человека был распространен повсеместно. Сакральный жест сулил беды тому, на кого указывали пальцем, поэтому в ответ на него можно было и по шапке схлопотать. Существовал запрет на щелканье пальцами — на Руси верили, что таким образом легко привлечь внимание нечистой силы.

Высунутый язык

Неприлично было показывать язык. По одной из версий, потому что язык считался органом невоздержанности, способным подтолкнуть к греху. Именно с его помощью человек исторгает нечестивые или лживые речи, а значит, грешит. С высунутым языком говорить невозможно, но его демонстрация как бы намекает на готовность нарушить божьи заповеди. К тому же еще русский священник Павел Флоренский указывал на то, что по гомотипии (симметричному расположению человеческих органов) язык напрямую соотносится с мужским и женским половым органом, так что запрет на демонстрацию языка в этом контексте вполне понятен.

По инф. cyrillitsa.ru

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