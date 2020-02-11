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У телефонного жулья — новый пароль: «безопасный счет»
|По инф. «Российская газета»
|11 Февраля 2020 г.
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Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян. Злоумышленники, как и прежде, используют телефон. А вот слова подбирают другие.
Потенциальной жертве звонят и сообщают, что в ближайшее время закроют банковский счет.
Затем "заботливые" сотрудники финансового учреждения интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет осуществить операцию. Когда испуганная жертва отвечает, что ничего закрывать не собирается, гражданину предлагают "спасти" средства с помощью перевода на "безопасный счет".
Далее начинается самое интересное, ради чего все это и затевалось. Мошенники просят назвать пришедший на смартфон код или реквизиты банковской карты. Сотрудники кредитных учреждений еще раз напоминают - ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои персональные данные (например, три цифры на обратной стороне карты или срок действия пластика).
Мошенники меняют свою тактику, но главная цель остается прежней - выудить ценную информацию, а потом похитить ваши средства. Помните об этом, отвечая на звонок с незнакомого номера.
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У телефонного жулья — новый пароль: «безопасный счет»
Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян. Злоумышленники, как и прежде, используют телефон. А вот слова подбирают другие.
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Персонифицированный учёт в ПФР: теперь и в электронном виде
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