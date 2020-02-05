Сведения о трудовом стаже можно будет получить и в МФЦ

Сведения о трудовом стаже можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ. Соответствующее постановление вступает в силу 5 февраля.

Документ вносит изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов. МФЦ теперь будет предоставлять сведения о трудовой деятельности зарегистрированного гражданина. Раньше эти данные можно было получить только в Пенсионном фонде. Вся информация о местах и сроках работы сейчас хранится в электронном виде в ПФР на индивидуальном лицевом счёте. МФЦ получит доступ к базе данных Пенсионного фонда и сможет выдавать справки о стаже работы.

Следует учитывать, что услуга будет предоставляться по экстерриториальному принципу. То есть сведения о своём трудовом стаже можно будет получить не только в своём районе, но и в любом отделении ПФР и МФЦ независимо от места жительства или пребывания человека.

Еще новости о пенсиях и документах, с ними связанных — по ссылке.

По инф. pnp.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ