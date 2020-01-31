Российским инвалидам с февраля подбросят чуть-чуть деньжат

Индексация соцвыплат и пособий, которая с 1 февраля будет проведена в РФ, повысит пособия для инвалидов первой группы на 114 рублей (с 3 тыс. 783 до 3 тыс. 897 рублей). Прибавка для детей-инвалидов и инвалидов второй группы — 81 рубль (всего 2 тыс. 783 рубля). Инвалидам третьей группы прибавят 65 рублей (2 тыс. 228 рублей). Инвалиды войны станут «богаче» на 162 рубля (5 тыс. 403 рубля). Кроме того, на 178 рублей увеличатся «похоронные» выплаты (для похорон пенсионера) — 6 тыс. 124 рубля. В целом индексация составит 3%, сообщают из ПФР.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы возрастут до 65 тыс. 619 рублей (сейчас — 63 тыс. 708).

Также с 1 февраля увеличится набора социальных услуг (НСУ), предоставляемый получателям ЕДВ. В набор входят лекарства, медизделия, спецпродукты для лечебного питания, путевки в санатории, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Денежная компенсация за НСУ (если получатель «натуральной» форме предпочитает финансовую) с 1 февраля возрастет до 1 тыс. 155 рублей (сейчас — 1 тыс. 121).

Напомним, ранее сообщалось, что в России утвержден размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, перерасчет осуществляется один раз в год, исходя из коэффициента, которые высчитывается в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год. С 1 февраля коэффициент индексации установлен как 1,030, сказано в постановлении.

Еще информация об инвалидах и для них — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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