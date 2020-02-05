Россиянам разрешат получать негосударственные пенсии пораньше

Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. (Важно подчеркнуть, если кто не понял: речь идет о возможности воспользоваться вложениями в НПФ. О частных, негосударственных пенсиях - если у кого есть такая возможность наполнять "кубышку на старость"! А относительно пенсий, получаемых из ПФР - "пенсионная повышка" остается неизменной! - прим. МГ)

Законопроект, разработанный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, наделяет россиян правом получать негосударственную пенсию раньше, чем им назначат государственную страховую пенсию по старости. Такой возможностью смогут воспользоваться женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет. При этом в договоре пенсионного фонда с гражданином смогут прописать иные условия, повышающие возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста.

Напомним, в настоящее время закон предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно). Эти изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения этих договоров. Таким образом, для лиц, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет для женщин в 60, а для мужчин — в 65 лет.

Законопроектом предлагается вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию на пять лет раньше для женщин и мужчин, также предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа.

По инф. pnp.ru

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