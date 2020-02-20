Кто и когда может обратиться в ЕСПЧ: общие положения

Сегодня все чаще люди, которые не смогли получить компенсацию через отечественную судебную систему, выбирают альтернативу и обращаются в Европейский суд по правам человека или ЕСПЧ, куда подать жалобу может абсолютно любой человек, считающий, что его права и свободы (установленные Конвенцией) были нарушены со стороны государства (мы периодически сообщаем о таких случаях). Кто, как и при каких обстоятельствах может обратиться в этот судебный орган, расскажем в статье.

Кто может подать жалобу?

В соответствии с положениями Конвенции в Европейский Суд жалобу могут подать:

Физические лица, полагающие, что они стали жертвами нарушения конвенционного права или их родственники;

Неправительственные организации;

Группа частных лиц (как в примере по ссылке).

Важно: На момент нарушения прав заявителя, он должен был находиться под юрисдикцией государства, с жалобой против которого обращается в ЕСПЧ. А обратиться может как сам пострадавший, так и его родственники или иное лицо на основании доверенности.

На каком основании?

Основанием для обращения в Страсбургский Суд или ЕСПЧ выступает нарушение или необеспечение прав и свобод человека - гражданина – государства участника Конвенции (о защите прав человека и основных свобод). При этом суд не будет принимать жалобу, поданную против действий неправительственных организаций или третьих лиц.

Наиболее распространенными основаниями для обращения в Европейский Суд сегодня является получение компенсации в материальном эквиваленте.

Страсбургский Суд может присуждать компенсацию в связи с причинением заявителю (на основе представленных доказательств) материального или\и морального ущерба, а также возмещение связанных с разбирательством расходов и издержек.

Кроме того, ЕСПЧ может вынести положительное решение без присуждения компенсации в денежном эквиваленте, указав, что само признание рассмотренных нарушений является достаточной и справедливой компенсацией. Хотя на практике подобные решения, где материальная компенсация равна нулю, встречаются скорее в исключительных случаях.

Поэтому в подавляющем большинстве дел компенсации присуждаются в денежном эквиваленте (в евро) и в довольно высоких размерах.

Например, по делу «Эсмухамбетов и другие против России» (2011 год) была присуждена компенсация в 1,5 миллиона евро; по делу «Пицаева и другие против России» (2014) размер возмещения составил 1,9 миллиона евро; по разбирательству «Орцуева и другие против России» (2016) заверителям присудили 1,129 миллиона евро и т.д.

В каком размере?

Обобщая сложившуюся практику рассмотрения дел, заявителями в которых стали российские граждане и юридические лица, можно сделать следующие выводы:

Средний размер компенсации, на основании заложенных в федеральный бюджет сумм, поделённых на количество выигранных дел (в среднем ЕСПЧ рассматривает около 900 дел против России в год) составил на период с 2017 по 2019 год 11 000 евро; Сумма выигрыша (компенсации) может быть значительно выше.

В какой срок?

Срок подачи жалобы в Европейский Суд – 6 месяцев со дня вынесения последнего решения судебной системы РФ. Вместе с жалобой в Страсбургский Суд может быть подана т.н. межгосударственная жалоба. При этом полгода может отсчитываться и от самих событий, нарушающих (по мнению заявителя) права человека, если не было никакой эффективной защиты, например, возможности для судебного обжалования.

Днем предъявления жалобы считается дата подачи документов в секретариат суда (лично или через представителя) или дата почтового штампа.

С чего все начинается?

Разбирательство в ЕСПЧ начинается с регистрации полной жалобы на формуляре, отвечающей как формальным требованиям, так и подкрепленной необходимыми документами.

Европейский Суд не примет к рассмотрению жалобу, если она подается анонимно, если подается повторная жалоба по уже разрешенному ЕСПЧ или иными судами международного уровня вопросу, а также, если обращение является необоснованным или противоречит положениям Конвенции. Кроме того, не примут жалобу, формально отвечающую требованиям, если ущерб правам и интересам заявителя является малозначительным (речь идет о сутяжничестве).

Подробнее о процессе составления и подачи жалобы, а также о рассмотрении дела мы расскажем в следующей статье.

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