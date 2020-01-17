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Порядок возмещения вреда в трудовых отношениях: взыскиваем с работодателя
|Консультирует Екатерина Федулова
|17 Января 2020 г.
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В соответствии с положениями действующего законодательства РФ рассчитывать на получение возмещения вреда, причинённого в рамках трудовых отношений, могут не только работодатели, но и работники (а не секрет, что многие наши пожилые читатели продолжают трудиться - в основном для пропитания, но и для души тоже). В каких ситуациях это возможно — расскажем в статье.
Когда это возможно?
Взыскать компенсацию ущерба с работодателя можно в одной из следующих ситуаций:
Кроме того, возможность получить компенсацию появляется и при незаконном увольнении или переводе на другую должность, когда, также как и при отстранении от работы, сотрудник лишается дохода.
При этом во всех перечисленных выше ситуациях, работодатель обязан выплатить сотруднику компенсационную сумму, размер которой зависит от продолжительности периода нарушения и ключевой ставки ЦБ.
Моральный вред и физические страдания
Компенсация причинённого работодателем морального вреда и физических страданий, связанных с задержкой выплат, переводом на другую работу, незаконным увольнением и т.д. должна иметь под собой доказательственную базу.
Трудовое увечье, под которым подразумеваются механические, психические, химические и прочего характера травмы и профессиональные заболевания, полученные на транспорте работодателя или в ходе выполнения трудовых обязанностей, также подлежат возмещению. Процесс этот довольно детально регламентирован и напрямую связан с вмешательством трудовой инспекции.
Материальная ответственность работодателя
В трудовых отношениях вред может быть причинен и имуществу работника. Обязанность по возмещению подобного вреда (в полном объеме) установлена положениями ст. 235 ТК РФ. При определении размера ущерба и соответственно величины компенсации используются либо рыночные цены на испорченное имущество, либо за основу берётся оценка эксперта.
При этом для привлечения к ответственности (при отсутствии договоренности) необходимо установление причинной связи между причиненным ущербом и действиями работодателя, а также присутствия вины работодателя. Не менее важно наличие документов, подтверждающих факт причинения ущерба имуществу (или самому сотруднику в случае увечья) работника. Это могут быть: докладная (на имя руководителя, составляется работником), акт причинения вреда, акт о несчастном случае на производстве, лист временной нетрудоспособности и т.д.
Весьма удобно, что во многих случаях причинения ущерба и во всех случаях производственного травматизма, большую роль играет трудовой инспектор, который может помочь как в наработке документальной базы, так и непосредственно в привлечении к ответственности работодателя.
Когда ответственность исключена
Действующее трудовое законодательство РФ содержит, и перечень исключений из правил, при которых работодатель освобождается от ответственности:
Частичная ответственность работодателя
Помимо случаев освобождения от ответственности есть ситуации, когда работодатель возмещает ущерб частично (с учетом степени вины и размера ущерба/степени утраты трудоспособности):
Зная в общих чертах, кода работник может получить компенсацию с работодателя, вы всегда можете обратиться за помощью, как к трудовым инспекторам, так и к профессионалам в сфере права и оплатить их услуги за счет работодателя при условии получения возмещения через суд или заключении мирового соглашения на этапе предъявления претензии.
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