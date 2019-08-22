Кто и как может получить компенсации по советскому вкладу: коротко о главном

В течение 2019 года продолжаются выплата компенсаций по советским вкладам, которые были открыты до 20.06.1991 года. Компенсации невелики, но все же они существуют. Кто и на что может претендовать, расскажем в рамках статьи

Нормативная база

Нормативную базу составляют ФЗ № 75 от 10.05.1995 г, а также ФЗ № 363 от 5.12.2017 г.

На основании этих законов, а также целого ряда Постановлений правительства РФ, на цели компенсации заложены приличные суммы в бюджете.

Виды компенсации

В 2019 году можно получить компенсацию по следующим направлениям:

Задолженность по вкладам в СБ; По взносам (вкладам) в государственных страховых организациях России; Выкуп сертификатов Сбербанка СССР и государственных казначейских обязательств.

Наяду с этим продолжается выплата задолженности вкладчикам – физическим лицам, имевшим валютные счета во Внешэкономбанке.

Кто право имеет?

Претендовать на получении небольшой, но все же приятной компенсации могут как сами вкладчики – граждане России, так и их наследники, если владельцы вкладов умерли, а их наследники успели вступить в наследство. Для тех, у кого были вклады в других советских республиках, выплаты не предусмотрены.

Виды вкладов

Предусмотрены выплаты по следующим видам вкладов:

Открытые в период до 20.06.1991г; Страховые договора, заключенным до 01.01.1992 г.

Размер компенсации

Размер компенсации по вкладам, как и по договорам страхования напрямую зависит от даты рождения владельца (получателя) и срока действия соглашения.

При этом вкладчики (наследодатели) родившиеся до 1945 года и имевшие вклады, оформленные на территории России, получат трехкратную компенсацию.

Граждане, родившиеся в период с 1946 по 1991 г (страхователи, застрахованные лица, их наследники) только двукратную выплату.

При окончательном расчете, который производится в соответствии с формулами СБ России, учитываются также предыдущие выплаты и применяется коэффициент 0,6–1, который напрямую зависит от даты закрытия счета.

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Для расчета компенсации берется та сумма, которая была на вкладе на 20.06.1991 (банковский вклад) или на 01.01.1992 (страховые). Специальные коэффициенты, применяются после двух-трехкратного увеличения суммы, размер которых зависит от дня закрытия вклада (окончания срока действия договора).

На аналогичных основаниях выдаются компенсации наследникам вкладчиков. Удобные калькуляторы имеются на официальном сайте Сбербанка, позволяющие самостоятельно рассчитать размер компенсации, получить которую можно в любом филиале, как и консультацию по данному вопросу.

Компенсации на погребение

Интересно, что в случае смерти держателя вклада, его наследники имеют право не только на получение компенсации, но и право на оформление выплаты на погребение в размере не более 6 000 рублей, если наследодатель являлся гражданином России и скончался в период 2001–2019 гг.

Претендовать на такую выплату после проведения похорон могут не только прямые родственники, но и лица, взявшие на себя затраты по погребению не зависимо от того получал ли умерший человек при жизни компенсацию по вкладу или нет, при условии предъявления подтверждающих документов.

Если у вас было открыто несколько вкладов или заключено более одного договора страхования, то выплата на погребение осуществляется по одному из них.

При этом компенсация, выплаченная для возмещения ритуальных услуг, не вычитается из размера возмещения по вкладу.

Как оформить выплату

Чтобы оформить компенсационные выплаты необходимо обратиться в отделение СБ России с пакетом документов (которые можно направить по почте заказным письмом с описью вложении и уведомлением о вручении), список которых вам выдадут в филиале.

Компенсация при одобрении выплачиваются наличными денежными средствами или перечисляются по безналу на карточку получателя или расчетный счет.

При возникновении вопросов, Сбербанк обещает консультацию специалиста в любом из отделений СБ России.

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