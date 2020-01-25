Готовьте ваши денежки: для «дачного бизнеса» вводят налоговый патент

Госдума России приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, распространяющие патентную систему на дачников и садоводов, которые выращивают на своих участках урожай на продажу. (По идее - речь идет о тех, кто выращивает урожай в крупных масштабах, поэтому такая мера, в общем-то справедлива. Но... неужели придется доказывать, что продаешь "излишки", а не на дворец с яхтой зарабатываешь? - прим. МГ.)

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Новыми нормами устанавливается, что граждане, занятые в растениеводстве и животноводстве, а также оказывающие услуги в этих отраслях, смогут работать по патенту.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в России существует многочисленная группа личных подсобных хозяйств, ведущих предпринимательскую деятельность. Однако они не зарегистрированы ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.

Предполагается, что реализация закона позволит укрепить доходную базу местных бюджетов. Субъектам РФ будут предоставлены полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, уточняет ТАСС.

Патентная система налогообложения распространилась также на все виды услуг в области фотографии (сейчас только услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий), на все виды услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых (сейчас только на услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству), а также на все виды услуг по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий (сейчас действует только для услуг поваров по изготовлению блюд на дому).

Что это все означает? Теперь фермеры, которые выращивают летом в немаленьких масштабах овощи на продажу, должны будут сначала оформлять ИП, затем покупать патент и только потом продавать картошку и помидоры. А если этого не сделать - то легче легкого будет на штраф нарваться. А вот дачникам, которые продают небольшие излишки своего урожая, бояться, скорее всего, нечего: предпринимателями их назвать трудно. Хотя придраться могут... Понаблюдаем, насколько сурово будет "око государево" и какая практика сложится.



По инф. rosbalt.ru

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