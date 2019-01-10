ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

За три часа до МКС
По инф.russian.rt.com   
10 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

mks

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемые полёты на Международную космическую станцию по сверхкороткой трёхчасовой схеме начнутся через полтора года.

mks 55

По словам Рогозина, в марте 2019 года планируется повторить пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме.

«Продолжительность полёта – три часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», – отметил глава Роскосмоса.

Напомним, что для жителей СССР и России успехи в освоении космоса были всегда предметом законной гордости. Но в последнее время на этом фронте (по сравнению с США или Китаем) у России дела не столь блестящи - к тому же, "Роскомос" под руководством Рогозина преследуют и финансовые скандалы. Поэтому понятно желание Рогозина отметиться перед согражданами "позитивными новостями". А что получится на самом деле — поглядим в будущем.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 