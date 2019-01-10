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За три часа до МКС
|По инф.russian.rt.com
|10 Января 2019 г.
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемые полёты на Международную космическую станцию по сверхкороткой трёхчасовой схеме начнутся через полтора года.
По словам Рогозина, в марте 2019 года планируется повторить пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме.
«Продолжительность полёта – три часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», – отметил глава Роскосмоса.
Напомним, что для жителей СССР и России успехи в освоении космоса были всегда предметом законной гордости. Но в последнее время на этом фронте (по сравнению с США или Китаем) у России дела не столь блестящи - к тому же, "Роскомос" под руководством Рогозина преследуют и финансовые скандалы. Поэтому понятно желание Рогозина отметиться перед согражданами "позитивными новостями". А что получится на самом деле — поглядим в будущем.
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