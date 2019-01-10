За три часа до МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемые полёты на Международную космическую станцию по сверхкороткой трёхчасовой схеме начнутся через полтора года.

По словам Рогозина, в марте 2019 года планируется повторить пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме.

«Продолжительность полёта – три часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», – отметил глава Роскосмоса.

Напомним, что для жителей СССР и России успехи в освоении космоса были всегда предметом законной гордости. Но в последнее время на этом фронте (по сравнению с США или Китаем) у России дела не столь блестящи - к тому же, "Роскомос" под руководством Рогозина преследуют и финансовые скандалы. Поэтому понятно желание Рогозина отметиться перед согражданами "позитивными новостями". А что получится на самом деле — поглядим в будущем.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ