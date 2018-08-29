Прах в космосе и другие похоронные причуды — от Японии до России

Если в былые времена было принято хоронить близких в гробу или урне, то сегодня тенденции в этой области порой вызывают недоумение. В Японии, США и России появились способы прощания с усопшими, которые в Германии можно представить себе лишь с трудом, сообщает Stern.

Недавно в японской столице Токио завершилась выставка под названием Endex, на которой порядка 300 компаний, занятых в сфере ритуальных услуг, представили свои достижения - многие из которых были весьма необычными. "Ключевым словом выставки были китч и кричащие расцветки". Как пишет автор публикации, ссылаясь на австрийскую Kronen Zeitung, на выставке "была представлена урна со светящимися желтыми смайликами".

"Сегодня появилась возможность попрощаться с близкими, издав последний громкий "бум". Каким образом? Для начала усопшего кремируют. Пепел помещают в шар, который затем запускается, например, над водоемом. В воздухе он взрывается - и прах падает в воду с неба", - повествует Stern.

Наряду с азиатами в вопросах ритуалов, связанных с отходом в мир иной, преуспели и американцы. "Так, в Майами существует возможность погребения на подводном кладбище. Речь идет об обитаемом коралловом рифе, рядом с которым запрещена рыбная ловля. Дайвер может прикрепить урну к рифу за 3,2 тыс. евро", - говорится в статье.

"В России за 4 тыс. евро ракета может доставить прах в космос. На высоте в 30 км ракета открывается, и прах разлетается". Мечта тех, кто "хотел слетать на Луну, таким образом может осуществиться - правда, уже после смерти", резюмирует автор.

Перевод Inopressa.ru

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