В качестве космического туриста на Луну собрался японский миллиардер

Первым коммерческим пассажиром разрабатываемой компанией SpaceX транспортной системы BFR, который отправится к Луне, станет японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск на специальной церемонии в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии, передает РИА Новости.

На прошлой неделе SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете для длительных миссий. О сроках предстоящего полета не сообщалось, но в компании заявили, что «это является важным шагом» к тому, чтобы открыть космос для тех, кто мечтает в нем побывать.

Илон Маск рассказал, что полет новейшей установки к Луне и обратно займет четыре-пять дней. Он не уточнил, когда состоится полет, однако сам космический турист завил, что это произойдет в 2023 году.

«В 2023 году в качестве хозяина (полета) я приглашаю шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне», — сказал Маэдзава, выразив надежду, что полет вдохновит на новые произведения искусства. Он поблагодарил компанию за то, что с ее помощью он и другие люди смогут «воплотить в реальность свои мечты».

О планах создания транспортной установки, получившей название BFR, Маск объявил в сентябре прошлого года. Он сообщил, что компания уже начала строительство транспортной системы, которая станет самой сложной в мире.

SpaceX не раскрывает сумму, которую заплатит Юсаку Маэдзава за полет к Луне.

По инф. rosbalt.ru

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