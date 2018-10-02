Объявлен план работы россиян в открытом космосе

В следующем году российские космонавты на МКС четыре раза выйдут в открытый космос.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли, основная нагрузка на космонавтов придется на вторую половину года. Один выход в открытый космос запланирован в мае, следующий — в августе, еще два — в декабре. Задачи будущего года источник назвал «масштабными».

Также в 2019 году на МКС стартуют три российских пилотируемых корабля. Запуски «Союзов МС» с номерами 12-15 планируются на: 5 апреля, 24 июля и 8 октября.

Запланированы и три запуска космических грузовиков «Прогресс». По планам, «Прогресс МС-11» стартует к МКС с «Байконура» 8 февраля, «Прогресс МС-12» — 5 июня и «Прогресс МС-13» 4 декабря.

По инф. rosbalt.ru

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