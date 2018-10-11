Идея создания лифта, которая пришла в голову Константину Циолковскому ещё в 1895 году, может быть реализована уже в ближайшем будущем, пишет NBC. Как сообщается, в скором времени на МКС будет проведён эксперимент для определения практической применимости лифта протяжённостью от Земли до околоземной орбиты. Как отмечает издание, создание подобного лифта позволит сократить стоимость выводимых на орбиту предметов до 25 $.

Так, глобальная строительная корпорация Obayashi со штаб-квартирой в Лондоне намерена построить подобный лифт к 2050 году, а Китай хочет завершить строительство к 2045 году.

Разумеется, для изготовления настоящего лифта учёным ещё предстоит преодолеть некоторые препятствия, отмечает издание. Одно из них – поиск материала для изготовления троса. На сегодняшний день всё большее число специалистов полагают, что для этих целей подойдёт графен, однако его производство в необходимых размерах и количестве ещё предстоит наладить.

Другой проблемой является космический мусор, способный повредить космический лифт в случае столкновения.

Тем не менее, как передаёт NBC, настрой учёных остаётся оптимистичным. В настоящее время ведутся поиски способов уменьшить объём космического мусора, а также избежать столкновения с ним во время поездок на космическом лифте.

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