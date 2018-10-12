Авария на старте "Союза": первая за 35 лет, разбирательства предстоят серьезные

После аварии, произошедшей после запуска ракетоносителя «Союз», все пилотируемые пуски в России приостановлены. Напомним, дело обошлось без человеческих жертв - но ущерб и для репутации страны, и для дела международого освоения космоса нанесен огромный ("Союзы" пока остаются единственным средством доставки космонавтов на МКС).

Отметим, что это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

«Союз МС-10» стартовал утром 11 октября с Байконура, однако сразу после запуска у ракеты-носителя аварийно отключились двигатели второй ступени. Экипаж корабля приземлился в капсуле в Казахстане, их здоровью ничего не угрожает.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позвонил в четверг с докладом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и доложил о мероприятиях по расследованию аварии во время запуска «Союза».

Он также проинформировал, что Роскосмос создал комиссию, расследующую обстоятельства случившегося.

«Глава ведомства отметил, что аварийные системы сработали штатно, космонавт и астронавт возвращены на Землю и не пострадали», — сообщает ТАСС.

Как водится, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения пилотируемого корабля «Союз МС-10». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства:

— Следственным отделом... на комплексе „Байконур“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба), — указано в сообщении. — Создана следственная группа, в настоящее время следователи производят осмотр стартового комплекса, производится выемка документации. Следственным путем устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация.

Что до конкретных предположений из числа не относящихся к конспирологии и мистике, то наиболее убедительноей выглядит версия (пока неофициальная) из комисии по расследованию:

— На ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. При открытии этого клапана истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока. Но клапан не сработал, хотя перед стартом прошел все стадии проверки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в космической отрасли. По его словам, перед стартом клапан был открыт, затем, как и положено, его закрыли. После заправки баков ракеты через клапан сбрасывается излишек кислорода. Перед пуском ракеты клапан закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло.

Из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени. Газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты, в итоге аварийный блок первой ступени вошел в соударение с центральным блоком и повредил его.

Кто будет назначен крайним и ответственным за этот сбой технологии - покажет время. Но просто так, на "трагическую случайность", спишут вряд ли.

По инф. rosbalt.ru

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