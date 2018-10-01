3 октября мимо Земли промчится огромный астероид

К Земле со скоростью около 60 тыс. километров в час приближается крупный астероид SP1. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА, передает Daily Express.

По предварительным данным, длина астероида составляет от 70 до 160 метров, по размерам он может превосходить высоту Биг Бена или лондонского колеса обозрения. Уточняется, что наименьшее расстояние между ним и Землей будет 3 октября, когда астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 5,87 миллиона километров.

Астероид был впервые замечен 19 сентября. НАСА причислило его к околоземным объектам.

По инф. rosbalt.ru

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