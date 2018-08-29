Обнаружены следы "предыдущей Вселенной"?

Ученые заявили, что обнаружили остатки Вселенной, которая была предшественницей нашей, пишет испанское издание ABC (перевод Inopressa).

«Возможно, серия аномальных свечений, которые запечатлены на некоторых снимках, сделанных учеными, — это остатки Вселенной, которая существовала прежде нашей», — приводит издание гипотезу знаменитого британского физика Роджера Пенроуза.

Автор статьи, журналист Хосе Мануэль Ньевес отмечает, что «в глазах Пенроуза эти необычные световые спирали — возможно, остатки черных дыр, уцелевшие после разрушения Вселенной, которая существовала до Большого взрыва».

Согласно теории конформной циклической космологии, разработанной Пенроузом и другими учеными, Вселенная проходит через бесконечную череду эонов (циклов): расширяется, а затем вновь сжимается до точки. «Возможно, это допускает, что при определенных условиях электромагнитное излучение переживет уничтожение одной Вселенной и станет частью следующей. Пенроуз и его коллеги полагают, что выявили эти „уцелевшие“ остатки в микроволновом фоновом излучении», — говорится в статье.

Сами ученые назвали светящиеся окружности на снимках «точками Хокинга» в честь недавно умершего британского физика.

Пенроуз добавляет, что эти точки четко видны на карте, созданной радиотелескопом BICEP2. Правда, ученые, работающие на этом радиотелескопе, считают, что это порождение гравитационных волн при расширении Вселенной после Большого взрыва.

Со своей стороны, Пенроуз и его коллеги сосредоточились на конкретной точке на карте BICEP2, которая, как представляется, окружена кольцом из поляризованного света — признак того, что температура внутри сильно отличается от температуры снаружи. По мнению физиков, перед ними магнитные поля черных дыр, существовавших в предыдущей Вселенной.

Сами эти черные дыры испарились ввиду того, что испускали излучение Хокинга, говорится в статье.

По инф. rosbalt.ru

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