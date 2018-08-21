Жили-были французские дед да баба. И нашли у себя во дворе метеорит...

Жительница городка Бего на юго-западе Франции Клодин Герман нашла у себя в саду трехкилограммовый метеорит. Об этом сообщил портал The Local.

76-летняя женщина наткнулась на камень, когда осматривала газон после того, как обработала его средством от вредителей. По словам Герман, темно-серый метеорит был размером примерно с кокос, весил три килограмма и был практически полностью гладким с небольшими выбоинами.

Муж женщины, 80-летний Клод, бывший профессор биохимии, внимательно изучил находку. Он заметил у камня сильное магнитное поле. Когда же мужчина поднес к метеориту компас, его стрелка быстро закрутилась, а затем он сломался.

Теперь французская пара может получить за находку до тысячи евро.

По инф. rosbalt.ru

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