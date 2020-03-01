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В Британии опубликовали гастрономические медицинские рецепты XVII века

По инф. Российской газеты   
01 Марта 2020 г.
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Британская библиотека опубликовала медицинские рецепты из собрания натуралиста, врача и ученого XVIII столетия Ганса Слоана. Член Лондонского королевского общества и Российской академии наук собрал в своей коллекции исторические и гастрономические рецепты с начала 1600-х годов.

В Британии опубликованы гастрономические медицинские рецепты XVII века

«Эти рукописи формируют увлекательный отчет о различных методах лечения, а также подчеркивают постоянное стремление выздороветь с помощью пищи», — пишет в своей работе куратор проекта Джессика Грегори.

К примеру, для лечения чахотки было рекомендовано взять три пинты коровьего молока, 12 желтков свежих яиц, шесть унций тонких панировочных сухарей, три унции тонкой корицы, два или три кусочка золота, пять унций тонкого сахара, перемешать и довести до кипения. Полученный настой рекомендовалось пить «сколько вам будет удобно».

Нарывы и гнойные волдыри четыреста лет тому назад советовалось лечить мазью из трав руты, шалфея, мяты, розмарина, полыни и лаванды. Их следовало настаивать в галлоне белого винного уксуса, а затем в течении восьми дней варить в горшке. Потом слив жидкость прикладывать полученную мазь к телу каждый день.

«Хотя рецепты сильно отличаются от современных лекарств, но в них можно распознать несколько знакомых тенденций: применение настоянных трав для здоровья, использование теплых молочных продуктов для комфорта и применение сахара, чтобы сделать смеси более вкусными», — отмечает Джессика Грегори.

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