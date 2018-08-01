Трое американцев похитили акулу, увезя ее в детской коляске

В Сан-Антонио (штат Техас) нашли преступников, похитивших бычью акулу Мисс Хелен из океанариума. Саму хищницу вернули в «родной дом».

Рыба пробыла в неволе два дня, уточняет CNN. Ее обнаружили у коллекционера разной океанической фауны.

Похитителями оказались женщина и двое мужчин. Они выдавали себя за родителей или опекунов маленького ребенка.

Выловив свою добычу, они поместили рыбу в ведро, а ту положили в детскую коляску и скрылись.

Действия воров попали на видео.

По инф. rosbalt.ru

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