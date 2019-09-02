Космические отели и летающие автобусы: в каком мире будут жить наши внуки и правнуки?

"Подводные дороги, спортивные состязания на ховербордах и отпуск в космосе — вот лишь некоторые из предстоящих открытий, которые станут обычным явлением через 50 лет". Эти прогнозы, как сообщает The Daily Mail, содержатся в новом докладе о будущем технологий.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

"В докладе также предрекается, что ключевыми частями нашего повседневного обихода станут массовое производство органов с помощью 3D-печати, имплантаты, контролирующие наше здоровье, и самоочищающиеся дома. Эти прогнозы были составлены группой ученых и футуристов по заказу компании Samsung, пишет газета.

"(...) Доклад под названием "Samsung KX50: будущее в объективе" содержит предположение, что к 2069 году будет революционизирован транспорт - между Великобританией, материковой Европой и другими регионами будут проложены подводные трубные транспортные системы, по которым пассажиров будут перевозить высокоскоростные контейнеры, и путешествие между некоторыми странами будет длиться менее часа", — говорится в статье.

"Для сокращения заторов в городских районах будут использоваться летающие такси и автобусы, в то время как более далекие поездки, — утверждает доклад, — будут совершаться в многоразовых ракетах, летающих в верхних слоях атмосферы и на высокой скорости, что сократит время следования от Лондона и Нью-Йорка до менее чем 30 минут".

"Если говорить о сфере здравоохранения, обычным явлением станут виртуальные компаньоны и опекуны, отслеживающие состояние здоровья человека на протяжении всей его жизни и способные переводить его симптомы и состояния на любой язык. По данным доклада, масштабная 3D-печать жизненно важных органов обеспечит немедленную замену органов тем, кто в них нуждается. Основным источником белка станут насекомые, а кухни будущего будут оснащены столешницами для выращивания насекомых и сбора "урожая", — пишет издание.

"Следующие 50 лет принесут самые большие технологические изменения и инновации, которые мы когда-либо видели в нашей работе и отдыхе, — сообщила Daily Mail одна из соавторов доклада Жаклин де Рохас. — Цифровая революция, как и промышленная революция 250 лет назад, ставит под сомнение все наши предположения о том, как мы будем вести нашу будущую жизнь".

"В рамках доклада также производился опрос британцев о том, какие из прогнозов они больше всего хотели бы увидеть в реальности, и 63% опрошенных заявили, что это самоочищающиеся дома, оснащенные роботизированными технологиями. Затем следуют импланты для мониторинга состояния здоровья и летающие такси и автобусы (...)", — пишет газета.

Основные прогнозы, составленные экспертами по технологиям, таковы:

1 - Подводные магистрали: будет создана герметичная транспортная трубная система, передвижение по которой будет осуществляться в контейнерах. Благодаря ей добраться из Великобританией до таких частей материковой Европы, как Скандинавия, может будет менее чем за час.

2 - Подземные небоскребы: появятся так называемые "землескребы", перевернутые небоскребы, которые своими этажами уходят в землю, что позволит выдерживать землетрясения.

3 - Самоочищающиеся дома: при нажатии кнопки дома будут "самоочищаться", когда вы выходите из дома или когда вы спите.

4 - Космические отели: будет возможно проводить отпуск в космосе, когда космические отели будут вращаться вокруг Луны или других планет, генерируя собственную гравитацию.

5 - 3D-печать органов: это позволит создавать органы для людей, нуждающихся в пересадке органов или в повышении производительности, а также позволит добиваться ночного видения или суперскорости.

6 - Недорогие гамбургеры с насекомыми: насекомые станут одним из наших основных источников пищевого белка.

7 - Летающие автобусы и такси: будут распространены как "воздушные такси", так и беспилотные летающие автобусы большой мощности, которые смогут летать выше пробок и быстро доставлять нас к пункту нашего назначения.

8 - Имплантаты, которые следят за нашим здоровьем и излагают наши симптомы на любом языке: это цифровой компаньон, который на протяжении нашей жизни следит за нашим здоровьем и отслеживает наши потребности.

9 - Воздушные спортивные состязания в духе квиддича (вымышленная спортивная игра в романах Дж. Роулинг, в которую играют, летая на метлах - Прим. ред.) на ховербордах (летающих досках): мы будем смотреть четырехмерные спортивные матчи в духе квиддича, болея за свои любимые спортивные команды, летающие по стадиону на ховербордах.

10 - Интерактивные фильмы, физическое участие в том, что мы смотрим, с помощью виртуальной реальности: это станет возможно с помощью доступных, высококачественных гаптических костюмов, которые создают ощущения прикосновений и обманывают все пять наших чувств, позволяя нам физически "чувствовать" фильм или видеоигру.

Прогресс идёт, и его не оставить. Только вдумайтесь: еще 50 лет назад мир был совсем другим - не было сотовой связи, возможности совершать видеозвонки в любую точку света, передвигаться по городу на машинах без бензина, да и много еще чего. А теперь все это воспринимается как само собой разумеющееся. А через 50 лет мир изменится еще больше, ведь технологии развиваются совершенно безумными темпами. Ясно, что мир, в котором будут жить наши внуки, а даже, скорее, правнуки, будет совсем не тем, в котором живем мы с вами. Вот только тревожно очень за состояние планеты - не уничтожит ли ее человечество в этой погоне за прогрессом... в первую очередь тут речь идет об экологии, конечно...

Ещё на эту неоднозначную тему:

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ