Как древние испанцы раковину могли использовать? А как косметичку!

Ученые из Историко-художественного и археологического совета города Мерида, Университета Гранады и Института культурного наследия Испании проанализировали содержимое раковины, найденной в захоронении I века в Испании, и пришли к выводу, что ее использовали для хранения косметики.

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Раковина была обнаружена в 2000 году во время раскопок в городе Мерида, который в римскую эпоху был столицей провинции Лузитания и носил название Augusta Emerita. За северо-восточными воротами города, вдоль дороги, ведущей в другое римское поселение — Colonia Metellinensis (современный Медельин), по античной традиции размещалось кладбище. Археологи нашли шесть захоронений. Одно из них представляло собой прямоугольную могилу, внутри которой находились остатки кремированного тела и погребального ложа. Поверх слоя пепла размещались погребальные приношения: два керамических сосуда местного производства, стеклянная ваза, четыре небольших стеклянных унгентария (флакона для хранения масла, благовоний или лекарств), а также две створки раковины.

Осмотр показал, что раковина принадлежит большому гребешку (Pecten maximus) — съедобному двустворчатому моллюску, распространенному в северной Атлантике от Норвегии до острова Мадейра.

В обеих створках сохранились проделанные людьми отверстия, куда продевалась скреплявшая их нить. Все это указывало на то, что раковина использовалась в качестве сосуда или шкатулки. Подобные сосуды известны под названием «пиксида». В них обычно хранили порошки, косметику, пряности или мази. Изначально пиксиды вырезались из дерева (их название происходит от греческого названия самшита), затем появились пиксиды из керамики, металла, слоновой кости и других материалов.

Между створками раковины, среди заполнившей ее земли, нашлись фрагмент серебряной нити, служившей для соединения створок, и маленький продолговатый комок ярко-розового оттенка. Используя рентгеноструктурный и спектрографический анализ, ученые установили, что это вещество представляет собой краситель, добывавшийся из корней растения марены и известный под названием «крапп». Для макияжа римской эпохи это довольно редкий вариант, значительно чаще римлянки применяли минеральные пигменты. Ученые отмечают, что краситель из марены давал намного более розовый цвет кожи лица, чем минеральные румяна, имевшие оранжеватый оттенок.

Использование створок раковин в качестве футляра для косметики имеет очень древнюю историю. Древнейшие раковины со следами косметических пигментов были найдены во время раскопок города Ура в Месопотамии и датируются примерно 2500 г. до н. э. В Римской империи имелись не только раковины-косметички, но и футляры для косметики из других материалов (янтаря, кости, стекла, металла), сделанные в форме раковин.

Исследование опубликовано в журнале SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia.

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Polit.ru

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