Захоронения древних скандинавских воинов нашли в Польше

Польские археологи обнаружили четыре погребения викингов XI века. Находка была сделана на севере страны, в Поморском воеводстве, у деревни Цепве.

Археологи изучали некрополь времен Пястов — первой польской династии, правившей в X–XIV веках. Внимание исследователей привлекли четыре хорошо оборудованных деревянных погребальных камеры в центральной части кладбища. Погребальное ложе, где находилось тело умершего, было окружено срубом из бревен и досок размером 3,5 на 2 метра. В каждой из могил были найдены останки мужчины.

Происхождение погребенных было установлено при помощи генетического анализа и анализа соотношения стабильных изотопов в костях. Оказалось, что это скандинавы, скорее всего, родившиеся в Дании.

По словам Славомира Вадила из Гданьского археологического музея, они были похоронены вместе со множеством украшений и вооружения. Мечи и копья свидетельствуют, что погребенные были воинами. Также можно сказать, что они были умелыми всадниками, поскольку в могиле каждого имелись детали конской упряжи, стремена и шпоры. Вадил предполагает, что воины принадлежали к местной элите. Возможно, их занятия не ограничивались военным делом. В двух могилах были обнаружены наборы гирь для взвешивания. По мнению археологов, они использовались при сборе налогов с населения.

Похоронные традиции у разных народов отличны. Когда в могилу умершего человека кладутся определенные вещи, можно больше узнать о том, кем он был когда-то при жизни, чем мог заниматься, куда перемещаться и т.д. А иногда проводы человека в последний путь носят и творческий оттенок. Например, прах сожженного тела развеивают, вставляя внутрь фейерверка, или рисуют из него портрет усопшего. Вы знали об этом?

Еще материалы по теме можно найти здесь:

Polit.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ